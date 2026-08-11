Lame de rechange pour tondeuse LMO 5-18 Dual
Lame de rechange compatible uniquement avec les tondeuses LMO 5-18 Dual.
Lame de rechange pour tondeuses LMO 5-18 Dual, d'une longueur de 41 cm.
Caractéristiques et avantages
Lame en acier très affûtée
- L'utilisation d'un acier de haute qualité assure une tonte impeccable sans brins d'herbe mal coupé
Changement de lame facile
- Le changement de lame s'effectue facile avec une seule vis de serrage
Forme performante
Accessoires adapté à un modèle défini
Spécifications
Données techniques
|Largeur de coupe (cm)
|41
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|410 x 93 x 19
Domaines d'utilisation
- Pelouse