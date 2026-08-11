Lame de rechange pour tondeuse LMO 5-18 Dual

Lame de rechange compatible uniquement avec les tondeuses LMO 5-18 Dual.

Lame de rechange pour tondeuses LMO 5-18 Dual, d'une longueur de 41 cm.

Caractéristiques et avantages
Lame en acier très affûtée
  • L'utilisation d'un acier de haute qualité assure une tonte impeccable sans brins d'herbe mal coupé
Changement de lame facile
  • Le changement de lame s'effectue facile avec une seule vis de serrage
Forme performante
Accessoires adapté à un modèle défini
Spécifications

Données techniques

Largeur de coupe (cm) 41
Couleur Noir
Poids (kg) 0,4
Poids avec emballage (kg) 0,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 410 x 93 x 19
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Pelouse