Lames de rechange pour coupes-bordures (10 pièces)

Lot de 10 lames de rechange pour la tête doubles lames coupe-bordures. Compatible avec tous les coupe-bordures Kärcher Battery Power 18 V et 36 V.

Ces lames de rechanges conviennent parfaitement pour la coupe d'herbes hautes et épaisses et sont à utiliser avec la tête de doubles lames pour coupe-bordures LTR. Compatible avec tout les coupe-bordures LTR 18 V et 36 V de Kärcher.

Caractéristiques et avantages
Résultat de coupe
  • La lame robuste permet de couper de manière nette et efficace les herbes les plus tenaces.
Excellente maniabilité
  • Les lames de la débroussailleuse atteignent sans effort les parties du jardin difficiles d'accès.
Changement sans outil des têtes de coupe
  • Le système à "clic" rend le remplacement de la lame du coupe-bordure particulièrement facile.
Multipack de 10 lames
  • Les 10 lames permettent de couper et d'entretenir de grandes surfaces.
Accessoires adapté à un modèle défini
  • Compatible avec tout les coupes-bordures LTR 18 V et 36 V Kärcher.
Spécifications

Données techniques

Nombre de lames 2
Largeur de coupe (cm) 23
Couleur Jaune
Dimensions (L × l × H) (mm) 70 x 40 x 4
Domaines d'utilisation
  • Pelouse
  • Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées