Lames de rechange pour coupes-bordures (10 pièces)
Lot de 10 lames de rechange pour la tête doubles lames coupe-bordures. Compatible avec tous les coupe-bordures Kärcher Battery Power 18 V et 36 V.
Ces lames de rechanges conviennent parfaitement pour la coupe d'herbes hautes et épaisses et sont à utiliser avec la tête de doubles lames pour coupe-bordures LTR. Compatible avec tout les coupe-bordures LTR 18 V et 36 V de Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Résultat de coupe
- La lame robuste permet de couper de manière nette et efficace les herbes les plus tenaces.
Excellente maniabilité
- Les lames de la débroussailleuse atteignent sans effort les parties du jardin difficiles d'accès.
Changement sans outil des têtes de coupe
- Le système à "clic" rend le remplacement de la lame du coupe-bordure particulièrement facile.
Multipack de 10 lames
- Les 10 lames permettent de couper et d'entretenir de grandes surfaces.
Accessoires adapté à un modèle défini
- Compatible avec tout les coupes-bordures LTR 18 V et 36 V Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de lames
|2
|Largeur de coupe (cm)
|23
|Couleur
|Jaune
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|70 x 40 x 4
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées