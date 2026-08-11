Lames de scie

Tranchantes et précises : ces lames de scie sont adaptées au sciage du bois à l'aide de la scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 et garantissent un résultat de coupe optimal.

Une qualité convaincante : elles permettent de tailler les branches avec précision et à moindre effort. Grâce au système de remplacement sans outils, les lames de scie se remplacent en outre rapidement et facilement.

Caractéristiques et avantages
Lames de qualité Allemande
  • Performance de coupe optimale
Changement de scie sans outils
  • Changement rapide et facile de la lame sans outils
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Dimensions (L × l × H) (mm) 152 x 2 x 20
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Branches