Lames de scie
Tranchantes et précises : ces lames de scie sont adaptées au sciage du bois à l'aide de la scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 et garantissent un résultat de coupe optimal.
Une qualité convaincante : elles permettent de tailler les branches avec précision et à moindre effort. Grâce au système de remplacement sans outils, les lames de scie se remplacent en outre rapidement et facilement.
Caractéristiques et avantages
Lames de qualité Allemande
- Performance de coupe optimale
Changement de scie sans outils
- Changement rapide et facile de la lame sans outils
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|152 x 2 x 20
Domaines d'utilisation
- Branches