Lance d'incendie TR 1050mm with package, 1050 mm

Spécifications

Données techniques

Longueur (mm) 1050
Température (°C) max. 155
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 1
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