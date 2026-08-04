Lance d'incendie TR 600mm with package, 600 mm

Spécifications

Données techniques

Longueur (mm) 600
Température (°C) max. 155
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 0,8
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme