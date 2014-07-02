Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux
Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.
Lance en acier inoxydable avec insert de buse servant au nettoyage des toilettes et des rigoles. Coudée pour le nettoyage efficace et hygiénique des rigoles et toilettes.
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 De
- HD 16/15-4 Cage+
- HD 25/15-4 Cage+
- HD 7/15 G
- HD 8/20 G
- HD 801 B
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 901 B
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 2000 Super
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 U+
- HDS 5/11 UX+
- HDS 5/12 C
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U+
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 550 C Eco
- HDS 551 C Eco
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 655-4 M Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 698 C Eco
- HDS 698 CSX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX Eco
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 CX+
- Nettoyeur haute pression HD 5/17 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C
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- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX