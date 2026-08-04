La lance d'arrosage VP 180 permet de changer la pression en continu par simple rotation de la lance, offrant ainsi le réglage de pression adapté à chaque application, de doux à puissant. Optimale pour nettoyer efficacement et confortablement les petites surfaces autour de la maison et du jardin, par exemple des murs, des allées, des clôtures ou des véhicules. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des séries K 6 et K 7.