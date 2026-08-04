Lance Vario Power K 6- K 7
Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression des classes K 6 et K 7. Réglable d'un jet d'application du détergent à basse pression à un jet haute pression, en tournant la lance.
La lance d'arrosage VP 180 permet de changer la pression en continu par simple rotation de la lance, offrant ainsi le réglage de pression adapté à chaque application, de doux à puissant. Optimale pour nettoyer efficacement et confortablement les petites surfaces autour de la maison et du jardin, par exemple des murs, des allées, des clôtures ou des véhicules. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des séries K 6 et K 7.
Caractéristiques et avantages
Réglage continu de la pression par simple rotation
- Facile à utiliser
Jet haute pression à basse pression
- La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Economie de temps
- Pas besoin de changer de lance
Application de détergent sans lance de pulvérisation, directement par le pistolet à gâchette
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 6 et K 7
- Parfait pour une mise à niveau ultérieure.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|449 x 43 x 43
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Façades de petites maisons
- Murs de jardin et de pierre
- Allées autour de la maison
- Clôtures
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Surfaces dans la maison et le jardin