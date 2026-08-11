Ce kit de lingettes de nettoyage comprend 5 paires (10 pièces) de lingettes en microfibres pour le robot nettoyeur de vitres RCW 2. Elles sont spécialement conçues pour nettoyer efficacement les vitres, les miroirs et toutes les surfaces lisses et dures de la maison. Grâce à leur pouvoir absorbant exceptionnel, les lingettes éliminent efficacement les salissures et absorbent de grandes quantités d'eau et de saleté. Elles sont particulièrement faciles à utiliser grâce à leur bande élastique extensible. Les lingettes s'enfilent facilement sur les disques rotatifs du robot. Elles restent bien en place et ne glissent pas pendant le nettoyage. Les lingettes de nettoyage sont réversibles et lavables en machine à 40 °C maximum, sans adoucissant.