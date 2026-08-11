Lingettes de nettoyage RCW 2 (5 pièces)
Les lingettes de nettoyage en microfibres de haute qualité pour le robot nettoyeur de vitres RCW 2 garantissent des résultats de nettoyage optimaux pour l'entretien des fenêtres et des surfaces vitrées.
Ce kit de lingettes de nettoyage comprend 5 paires (10 pièces) de lingettes en microfibres pour le robot nettoyeur de vitres RCW 2. Elles sont spécialement conçues pour nettoyer efficacement les vitres, les miroirs et toutes les surfaces lisses et dures de la maison. Grâce à leur pouvoir absorbant exceptionnel, les lingettes éliminent efficacement les salissures et absorbent de grandes quantités d'eau et de saleté. Elles sont particulièrement faciles à utiliser grâce à leur bande élastique extensible. Les lingettes s'enfilent facilement sur les disques rotatifs du robot. Elles restent bien en place et ne glissent pas pendant le nettoyage. Les lingettes de nettoyage sont réversibles et lavables en machine à 40 °C maximum, sans adoucissant.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de qualité
- La saleté est enlevée de façon optimale de la surface et est retenue sur la lingette
- Lavable en machine jusqu'à 40°C.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Paire)
|5
|Composition du tissus
|80 % polyester, 20 % polyamide
|Couleur
|Blanc
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|300 x 60 x 60
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs