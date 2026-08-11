Lingettes de nettoyage RCW 4 (5 pièces)
Les lingettes de nettoyage en microfibres de haute qualité pour le robot nettoyeur de vitres RCW 4 garantissent des résultats de nettoyage optimaux pour l'entretien des fenêtres et des surfaces vitrées.
Le kit de lingettes comprend 5 lingettes en microfibres spécialement conçues pour le robot nettoyeur de vitres RCW 4. Elles sont idéales pour nettoyer en profondeur les vitres, les miroirs et toutes les autres surfaces lisses et dures. Grâce à leur pouvoir absorbant exceptionnel, les lingettes absorbent efficacement de grandes quantités d'eau et les saletés détachées, et éliminent sans effort les salissures. La fermeture auto-agrippante rend les lingettes particulièrement faciles à fixer et à remplacer. Elles peuvent être utilisées des deux côtés et sont lavables en machine à 40 °C maximum, sans adoucissant.
Caractéristiques et avantages
Lingette avec fixation auto-agrippante
- Les lingettes en microfibres éliminent la saleté sur les surfaces en verre lisses.
- Fixation et retrait faciles grâce à l'attache auto-agrippante
- Lavable en machine jusqu'à 40°C.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Composition du tissus
|80 % polyester, 20 % polyamide
|Couleur
|Blanc
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|300 x 60 x 60