Le kit de lingettes comprend 5 lingettes en microfibres spécialement conçues pour le robot nettoyeur de vitres RCW 4. Elles sont idéales pour nettoyer en profondeur les vitres, les miroirs et toutes les autres surfaces lisses et dures. Grâce à leur pouvoir absorbant exceptionnel, les lingettes absorbent efficacement de grandes quantités d'eau et les saletés détachées, et éliminent sans effort les salissures. La fermeture auto-agrippante rend les lingettes particulièrement faciles à fixer et à remplacer. Elles peuvent être utilisées des deux côtés et sont lavables en machine à 40 °C maximum, sans adoucissant.