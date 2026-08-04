Le set contient 3 lingettes pour l'aspirateur robot RCV 5. Si l'appareil est utilisé en mode lavage, les lingettes en microfibres de haute qualité garantissent des résultats de nettoyage optimaux sur toutes les surfaces dures telles que le carrelage, les sols stratifiés, les planchers en bois, le PVC ou le linoléum. Les saletés légères et séchées sont éliminées de manière fiable et la poussière est bien fixée en plus de l'aspiration. Le changement de lingette est extrêmement simple grâce à la fixation auto-agrippante.