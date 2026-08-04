raccord pivotant
Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord EASY!Lock. Protection de la poignée.
Le coupleur rotatif Kärcher empêche les flexibles haute pression de se tordre et de s'emmêler, et améliore le confort de travail. Raccord M 22 x 1,5 m. Avec protection
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage +
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage+
- HD 25/15-4 Cage+
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P+
- HD 5/13 C+
- HD 5/13 EX EB + Canon à mousse Édition Anniversaire
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C+
- HD 5/15 C+ avec FR Classic
- HD 5/15 CX+
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C+
- HD 6/13 CX+
- HD 6/15 C+
- HD 6/15 CX+
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M+
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 MX+ Classic
- HD 6/15-4M ST Classic
- HD 6/16-4 M+
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M+
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX+ Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX+
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U+
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX+
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4M eB *FR
- HDS 9/20-4MXA eB *FR
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 11/18-4 S eB Go!Further
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 25/15-4 St Inox
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 EX Plus Classic
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- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 11/18-4 S Édition Anniversaire
- HDS 5/13 U Édition Anniversaire
- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire