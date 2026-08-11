Rallonge de câble de 10 m pour station ou antenne RCX
Le câble d'extension permet d'allonger de dix mètres la connexion à l'alimentation électrique de la station de recharge ou de l'antenne RTK.
Le câble d'extension vous offre plus de flexibilité lors de l'installation de la station de charge ou de l'antenne RTK. S'il n'y a pas de prise de courant à proximité immédiate de l'emplacement d'installation souhaité, le câble aide à combler la distance.
Caractéristiques et avantages
Rayon de fonctionnement supplémentaire de dix mètres pour la pose du câble d'alimentation
Peut être utilisé pour la borne de recharge ou l'antenne RTK
La résistance aux intempéries et la classe de protection sont conservées
Spécifications
Données techniques
|Longueur du câble (m)
|10
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,5