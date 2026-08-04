Réducteur en plastique pour seau Hermetic 20 l.
Idéal pour faciliter l'opération de placer les franges à scratch à l'intérieur du seau pendant la phase de pré-imprégnation et ensuite l'accrochage su support pendant le lavage.
Facilite le positionnement ordonné des franges à l'interieur du seau et optimise leur mise en place rapide sur le support lors du lavage. : Maintient les franges en position verticale pour faciliter leur imprégnation et permettre un accrochage rapide sur le support
Spécifications
Données techniques
|Poids sans accessoire (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|460 x 190 x 230