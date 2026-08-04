Réservoir à détergent 2 l pour canon de mousse DUO Advanced
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1, 350 l/h - 600 l/h