Rotabuse, grand, 090

Spécifications

Données techniques

Pression maximum (bar) 300
Pression (bar) max. 300
Température (°C) max. 85
Taille de buse ( ) 90
Taille grand
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 0,5
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