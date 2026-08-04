Seau pour franges rouge, 20 L
Seau avec couvercle hermétique et anse pour le préconditionnement des mops. En remplacement de 5.999-021.0
Seau hermétique pour la pre-imprégnation et le transport des franges Idéal pour le transport et la pre-imprégnation des franges sols 40-50 cm
Spécifications
Données techniques
|Poids sans accessoire (kg)
|1,5
|Poids avec emballage (kg)
|1,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|260 x 580 x 280
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide