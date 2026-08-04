Serviette à main en micro-fibre 100x40 cm
Serviette à main spéciale en micro-fibre pour essuyer votre chien. Celle-ci absorbe une grande quantité d'eau et ne laisse pas d'odeurs désagréables.
Avec la serviette en main à micro-fibre de haute qualité, vous pouvez essuyer votre chien ou autre animal domestique après l'avoir nettoyé. La micro-fibre est une matière très absorbante et convient par conséquent parfaitement aux animaux domestiques. Ils ne se forment pas d'odeurs désagréables après l'utilisation et la serviette sèche très rapidement. Grâce à ses dimensions de 100 × 40 cm, elle peut même être utilisée pour les chiens ou autres animaux domestiques plus grands.
Caractéristiques et avantages
Serviette en microfibres spéciales
- Pour essuyer vos animaux domestiques après les avoir nettoyés.
microfibre
- Absorbe une grande quantité d'eau et ne produit pas d'odeurs désagréables.
Doux
- Confortable pour votre animal domestique.
Spécifications
Données techniques
|Composition du tissus
|80 % polyester, 20 % polyamide
|Couleur
|Anthracite
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1000 x 600 x 5
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Animaux domestiques/chiens