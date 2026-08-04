Le suceur eau et poussières Adv en DN 35 en plastique robuste permet une élimination aisée des liquides, des gros déchets et des poussières fines. Le suceur pour sol possède une largeur de 360 millimètres, inclut des roulettes latérales et est adapté aux aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Les bandes de brosses et les raclettes en caoutchouc sont faciles et rapides à remplacer grâce à l'attache.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur (mm)
|360
|Couleur
|Anthracite
|Poids (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|360 x 220 x 90
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