Le Set de tête doubles lames est idéal pour venir à bout des herbes hautes et épaisses même dans les endroits difficiles d'accès, inaccessibles avec une tondeuse à gazon. Le kit de démarrage contient un porte-lame avec 10 lames de coupe-bordures qui peuvent être remplacées facilement et sans outils. Elles peuvent être utilisées dans tous les coupe-bordures à batterie 18 V et 36 V de Kärcher.