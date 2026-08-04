Tête doubles lames pour herbes hautes + 10 lames de rechange
Set tête doubles lames pour herbes hautes et épaisses, avec 10 lames de rechanges. Compatible avec tous les coupe-bordures Kärcher Battery Power de 18 V et 36 V.
Le Set de tête doubles lames est idéal pour venir à bout des herbes hautes et épaisses même dans les endroits difficiles d'accès, inaccessibles avec une tondeuse à gazon. Le kit de démarrage contient un porte-lame avec 10 lames de coupe-bordures qui peuvent être remplacées facilement et sans outils. Elles peuvent être utilisées dans tous les coupe-bordures à batterie 18 V et 36 V de Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Résultat de coupe
- Coupe particulièrement efficace et nette grâce à la lame de coupe robuste.
Changement sans outil des têtes de coupe
- La lame du coupe-bordure peut être changée en quelques gestes sans aucun outil.
Kit de démarrage 2 en 1
- Le porte-lame avec 10 lames de coupe inclus dans la livraison vous permet de travailler pendant de longues périodes.
Accessoires adapté à un modèle défini
- Compatible avec tout les coupes-bordures LTR 18 V et 36 V Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de lames
|2
|Largeur de coupe (cm)
|23
|Couleur
|gris
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|118 x 118 x 35
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées