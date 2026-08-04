WR 10
Associée à un nettoyeur haute pression à eau chaude, notre lance de désherbage WR 10 permet un désherbage à la fois rapide et en profondeur. Avec tête de pulvérisation de 10 cm et adaptateur de buse.
La température de l'eau (jusqu'à 98 °C) du nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher et la lance de désherbage WR 10 avec tête de pulvérisation de 10 centimètres assurent un désherbage efficace même dans les espaces exigus. L'adaptateur de buse intégré, qui permet d'utiliser un appareil haute pression, garantit un débit d'eau chaude optimal. Le format compact et le faible poids de la lance de désherbage facilitent le travail et permettent un travail continu et sans effort.
Caractéristiques et avantages
Désherbage efficace grâce à la combinaison optimale d'une lance de désherbage et d'un nettoyeur haute pression à eau chaude
- Adaptateur de buse intégré pour un débit d'eau adapté sur chaque nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher.
- La technologie moderne de brûleur Kärcher assure une température d'eau optimale pour l'élimination des mauvaises herbes (jusqu'à 98 °C).
Lance de désherbage compacte et légère
- Le format compact permet de travailler même dans les endroits exigus.
- Le faible poids accroît le confort d'utilisation et permet un travail de longue durée.
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,7
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Désherbage efficace, sans produits chimiques et confortable pour les applications communales
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