La température de l'eau (jusqu'à 98 °C) du nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher et la lance de désherbage WR 10 avec tête de pulvérisation de 10 centimètres assurent un désherbage efficace même dans les espaces exigus. L'adaptateur de buse intégré, qui permet d'utiliser un appareil haute pression, garantit un débit d'eau chaude optimal. Le format compact et le faible poids de la lance de désherbage facilitent le travail et permettent un travail continu et sans effort.