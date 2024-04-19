Aspirateurs
Les aspirateurs Kärcher sont à la fois puissants, maniables et flexibles. Que vous soyez à la recherche d’un aspirateur balais, traîneau ou encore à main, nous avons la solution pour vous ! Vous souffrez d’allergies ? Vos animaux laissent des poils partout dans votre intérieur ? Nous avons l’aspirateur qu’il vous faut !
Quel aspirateur choisir ?
Aspirateurs sans fil
Une liberté de mouvement sans faille pour une aspiration parfaite de vos intérieurs, qu'ils soient petits ou grands.
Aspirateurs traîneaux
Une aspiration optimale sans limite de temps grâce au câble à enroulage automatique. Idéal pour les petites mais aussi les grandes surfaces.
Aspirateur avec filtration par eau
L’allié parfait des personnes souffrant d’allergies. Une élimination efficace des poussières volatiles pour un air rejeté plus pur.
Aspirateurs à main
Une solution compacte et prête à l’emploi très rapidement. Parfait pour l’aspiration d’appoint d’une multitude de surfaces comme les sièges de voitures.
Aspirateurs sans fil
Technologie innovante : le capteur de poussières
Avec le VC 7 Cordless, passer l’aspirateur devient encore plus facile et efficace. Le capteur de poussières innovant permet de détecter la poussière et d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration. Grâce à cet ajustement automatique, l’autonomie de la batterie pouvant atteindre jusqu’à 60 minutes est optimisée. Pour aspirer en toute efficacité et simplicité !
Batterie sans-fil lithium-ion pour une grande liberté de mouvement
Maniables, puissants et légers, nos aspirateurs sur batterie sauront vous convaincre. Leurs batteries puissantes permettent de nettoyer sans efforts dans les moindres recoins. Grâce à notre large gamme d’accessoires, les aspirateurs sans-fil sont encore plus polyvalents.
Utilisation facile
Les performances s’adaptent rapidement et simplement en fonction de vos besoins. Grâce à la touche de verrouillage, vous n’avez pas besoin de rester appuyé en permanence sur le bouton de marche. Le mode boost est idéal pour aspirer les endroits particulièrement sales.
Buse de sol
Aspiration optimale des saletés grâce aux rouleaux motorisés, excellente maniabilité pour un passage sous les meubles simplifié. Notre buse de sol est parfaitement adaptée pour les sols durs, les moquettes et les tapis.
Les LED situées sur l’avant de la buse de sol de nos VC 6 et VC 7 permettent de mieux voir les saletés et de garantir une aspiration complète de ces dernières.
De nombreuses possibilités d'utilisation
Nous proposons de nombreuses versions d’aspirateurs sans-fil en fonction de vos besoins. Des versions “Car” pour vos voitures aux versions “Pet” pour vos animaux de compagnie, nos accessoires dédiés vous conviendront parfaitement.
Système de filtration sophistiqué
Composé d’un filtre cyclonique, d’un filtre d’entrée d’air et d’un filtre hygiénique HEPA*, le système de filtration de nos VC 6 et VC 7 assure un nettoyage particulièrement efficace de l’air rejeté. Les filtres sont faciles à nettoyer et à remplacer, ce qui augmente la durée de vie de l’aspirateur.
* EN 1822:1998
Vidage du bac à poussière en une simple pression
Éliminez facilement la saleté, de manière hygiénique et sans contact avec la saleté en appuyant simplement sur le bouton.
Support mural pratique
Grâce à son support mural, l’appareil se range rapidement, facilement et est toujours prêt à l’emploi. Le support mural de nos VC 6 et VC 7 permet aussi de recharger l’aspirateur en toute simplicité.
Les différences
Quel aspirateur choisir ?
VC 7 CORDLESS
- Technologie de capteur de poussières : contrôle automatique de la puissance d’aspiration
- Réglage de la puissance sur 2 niveaux : mode normal et mode boost
- Une autonomie de 60 minutes (en mode normal)
- Buse de sol avec LED intégrées
VC 6 CORDLESS
- Réglage de la puissance sur 2 niveaux : mode normal et mode boost
- Une autonomie de 50 minutes (en mode normal)
- Buse de sol avec LED intégrées
VC 4 CORDLESS
- Les performances s’adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins
- Réglage de la puissance sur 2 niveaux : mode normal et mode boost
- Une autonomie de 30 minutes (en mode normal)
Aspirateurs traîneaux
Aspirateurs traîneaux, avec ou sans sac.
Aspirateur traîneau avec sac VC 2
L’aspirateur traîneau VC 2 convient parfaitement pour le nettoyage des petites maisons et des appartements. Il prend peu de place lorsqu’il est rangé et offre un nettoyage fiable et optimal. Le VC 2 de chez Kärcher séduit par ses nombreux atouts :
Technologie avec sac
Particulièrement hygiénique, la saleté et les poussières aspirées sont totalement collectées dans le sac. Lorsque celui-ci est plein, il peut être facilement retiré de l’appareil et jeté sans entrer en contact avec les saletés.
Enrouleur de câble automatique
Après utilisation, le câble s’enroule facilement et rapidement.
Poignée pliable
La poignée pliable permet de transporter facilement l’appareil, même sur plusieurs étages.
Réglage continu de la puissance sur l'appareil
Une puissance adaptable : vous pouvez toujours régler la puissance d'aspiration de l'appareil en fonction de vos besoins.
Compartiment de rangement pour les accessoires
Les accessoires peuvent être rangés directement sur l'appareil et restent à portée de main.
Aspirateur traîneau sans sac VC 3
L’aspirateur sans sac VC 3 de chez Kärcher est idéal pour vos intérieurs, il aspire non seulement les sols durs et les tapis mais aussi les zones étroites difficiles d’accès grâce à sa buse de fentes.
Il se distingue par son filtre hygiénique HEPA qui retient les saletés les plus fines comme le pollen et autres allergènes mais aussi par sa position de stationnement pratique.
Technologie multicyclone
La technologie multicyclone permet de récupérer les saletés dans un bac à déchets transparent. Ainsi, vous économisez les sacs et vous pouvez voir en un coup d'œil quand le bac doit être vidé.
Position de stationnement
La position de stationnement garantit un rangement rapide et sûr de l’appareil. La buse de sol est ainsi fixée à l’arrière de l’appareil.
Bac à déchets transparent
Le bac à déchets vous indique quand il doit être vidé, et cette opération se fait en toute simplicité.
Enrouleur de câble automatique
Après utilisation, le câble s’enroule facilement et rapidement.
Buse pour sol amovible
Possibilité de changer les accessoires pour adapter le nettoyage aux différentes surfaces.
Aspirateur avec filtration par eau
Aspirateur avec filtration par eau DS 6
L'aspirateur DS 6 avec filtre à eau garantit des sols impeccables et un air rejeté plus propre et débarrassé de 99,95 % de ses poussières.
Les poussières aspirées sont capturées dans l’eau ce qui permet de ne pas les rejeter dans l’air. Ainsi, les acariens sont éliminés et la qualité de l’air intérieur est considérablement améliorée. C’est l’allié idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.
Filtre à eau très performant
Le filtre à eau permet de rejeter un air particulièrement propre. Sa conception le rend facile à vider et à nettoyer.
Tube d'aspiration télescopique
Le tube d’aspiration télescopique assure un nettoyage confortable pour l’utilisateur puisqu’il s’adapte parfaitement à la taille de l’utilisateur.
Enrouleur de câble automatique
Après utilisation, le câble s’enroule rapidement et facilement.
Nettoyage facile
Le filtre à eau amovible est facile à remplir et à nettoyer.
Position de stationnement pratique
L’aspirateur peut être rangé rapidement et facilement, à l’horizontale ou à la verticale en fonction de votre espace.
Rangement pratique des accessoires
Le compartiment permet de ranger tous les accessoires convenablement et de toujours les avoir à portée de main.
Poignée de transport ergonomique
La poignée ergonomique permet de transporter l’appareil sans effort.
Filtre intermédiaire lavable
Filtre intermédiaire lavable pour une durée de vie prolongée de l’appareil et pour un nettoyage irréprochable.
Système de filtration à plusieurs niveaux, incluant l'innovant filtre à eau, un filtre intermédiaire lavable et un filtre HEPA 13 (EN1822:1998)
Filtre 99,95% des particulies présentes dans l'air Restitut un air propre et frais pour un environnement agréable Recommandé pour les personnes alergiques
Aspirateur à main
Compacts, légers et faciles à manier, nos aspirateurs à main sont idéaux comme solution d'appoint pour le nettoyage de la cuisine, du canapé, des sièges de la voiture. Le filtre HEPA (EN 1822:1998) permet de rejeter un air propre et absorbe même les particules les plus fines. Le filtre est facile à nettoyer et à remplacer, et garantit une durée de vie encore plus longue de l'appareil.
Nettoyage de l'habitable d'un véhicule
Permet de nettoyer rapidement le tableau de bord de votre véhicule ou encore les sièges et les tapis.
Buse pour fentes 2-en-1
La buse de fentes est particulièrement adaptée aux surfaces délicates et aux endroits difficiles d’accès.
Nettoyage facile
Ouvrir, retirer le filtre, vider : le bac à déchets en plastique se retire facilement et se rince à l’eau claire.
Moteur Power
Le moteur BLDC séduit par son moteur sans balais qui rend l’appareil plus léger, plus durable et plus performant. Pour éliminer la saleté rapidement et sans laisser de traces.
Station de charge pratique
Rangement élégant et chargement efficace. La station compacte et moderne vous permet de ranger et de charger l'aspirateur à main en même temps. L’appareil est ainsi toujours à portée de main et prêt à l’emploi.