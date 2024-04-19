Aspirateurs

Buse de sol

Aspiration optimale des saletés grâce aux rouleaux motorisés, excellente maniabilité pour un passage sous les meubles simplifié. Notre buse de sol est parfaitement adaptée pour les sols durs, les moquettes et les tapis.

Les LED situées sur l’avant de la buse de sol de nos VC 6 et VC 7 permettent de mieux voir les saletés et de garantir une aspiration complète de ces dernières.