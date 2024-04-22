Partenariat avec VELUX

Animés par une volonté commune, celle d'améliorer le confort de vos intérieurs, c'est tout naturellement que Kärcher et VELUX se sont associés afin d'offrir aux clients un service premium.

Équipés d'un nettoyeur de vitres professionnel WVP 10 Kärcher, les équipes VELUX vous offrent un service de qualité lors de l'installation de votre vitrage. Ce partenariat permet de simplifier le nettoyage des fenêtres de toit, même dans les zones en hauteur ou difficiles d'accès, garantissant ainsi une propreté inégalée.