Partenariat avec VELUX

Kärcher s'associe à VELUX pour vous offrir un service premium, le meilleur qu'il puisse être. Grâce à nos nettoyeurs de vitres WV, maintenez l'éclat de vos fenêtres VELUX en toute simplicité.

Kärcher en partenariat avec Velux

En tant que partenaire

Nettoyage des fenêtres de toit avec un nettoyeur de vitres

Animés par une volonté commune, celle d'améliorer le confort de vos intérieurs, c'est tout naturellement que Kärcher et VELUX se sont associés afin d'offrir aux clients un service premium. 

Équipés d'un nettoyeur de vitres professionnel WVP 10 Kärcher, les équipes VELUX vous offrent un service de qualité lors de l'installation de votre vitrage. Ce partenariat permet de simplifier le nettoyage des fenêtres de toit, même dans les zones en hauteur ou difficiles d'accès, garantissant ainsi une propreté inégalée.

Profitez d'une réduction* exceptionnelle de 20% avec le code promotionnel KARCHERVELUXSAV20

Produits

Découvrez une nouvelle façon de nettoyer

Nettoyage des vitres avec un nettoyeur de vitres

Un outil polyvalent

L'un des atouts des nettoyeurs de vitres WV de Kärcher est sa grande maniabilité. Conçu pour s'adapter à différentes tailles et formes de surfaces, vous pouvez aussi l’utiliser pour nettoyer toutes les surfaces lisses de votre maison, comme les miroirs, la plaque de cuisson et les baies vitrées.

Nettoyer les vitres de manière hygiénique grâce au nettoyeur de vitres

Un nettoyage très hygiénique

Le nettoyeur dispose d’une raclette qui aspire le liquide durant le lavage, ainsi vous évitez tout contact direct avec de l’eau usée. Vous pouvez donc utiliser l’appareil sans craindre de faire couler de l’eau sale.

Gagner du temps en nettoyant avec le nettoyeur de vitres

Un nettoyage rapide et simple

Le nettoyeur de vitres assainit toutes les surfaces de votre maison en seulement quelques minutes. Sa conception innovante vous permet de gagner du temps et de réduire vos efforts de nettoyage. 

Nettoyage des vitres sans trace

Un lavage sans traces

Équipé d’une fonction d'aspiration puissante et d’une lame amovible de haute qualité, l'appareil retire facilement les saletés sur les vitres sans laisser de trace. Vous obtenez ainsi des vitres propres et brillantes.

* Offre valable sur l'ensemble des nettoyeurs de vitres Kärcher, hors produits en promotion et dans la limite des stocks disponibles.