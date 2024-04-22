Partenariat avec VELUX
Kärcher s'associe à VELUX pour vous offrir un service premium, le meilleur qu'il puisse être. Grâce à nos nettoyeurs de vitres WV, maintenez l'éclat de vos fenêtres VELUX en toute simplicité.
En tant que partenaire
Animés par une volonté commune, celle d'améliorer le confort de vos intérieurs, c'est tout naturellement que Kärcher et VELUX se sont associés afin d'offrir aux clients un service premium.
Équipés d'un nettoyeur de vitres professionnel WVP 10 Kärcher, les équipes VELUX vous offrent un service de qualité lors de l'installation de votre vitrage. Ce partenariat permet de simplifier le nettoyage des fenêtres de toit, même dans les zones en hauteur ou difficiles d'accès, garantissant ainsi une propreté inégalée.
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Produits
Découvrez une nouvelle façon de nettoyer
Un outil polyvalent
L'un des atouts des nettoyeurs de vitres WV de Kärcher est sa grande maniabilité. Conçu pour s'adapter à différentes tailles et formes de surfaces, vous pouvez aussi l’utiliser pour nettoyer toutes les surfaces lisses de votre maison, comme les miroirs, la plaque de cuisson et les baies vitrées.
Un nettoyage très hygiénique
Le nettoyeur dispose d’une raclette qui aspire le liquide durant le lavage, ainsi vous évitez tout contact direct avec de l’eau usée. Vous pouvez donc utiliser l’appareil sans craindre de faire couler de l’eau sale.
Un nettoyage rapide et simple
Le nettoyeur de vitres assainit toutes les surfaces de votre maison en seulement quelques minutes. Sa conception innovante vous permet de gagner du temps et de réduire vos efforts de nettoyage.
Un lavage sans traces
Équipé d’une fonction d'aspiration puissante et d’une lame amovible de haute qualité, l'appareil retire facilement les saletés sur les vitres sans laisser de trace. Vous obtenez ainsi des vitres propres et brillantes.