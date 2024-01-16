La référence absolue

Bienvenue dans la cour des grands ! Nos nettoyeurs haute pression Smart Control vont impressionneront par leur puissance et leur efficacité. Quel que soit l'objet à nettoyer, l'assistant d'application intelligent vous indique le bon réglage et le transmet directement à votre laveur haute pression depuis votre smartphone. Toujours la bonne pression, toujours les bons accessoires – pour un résultat de nettoyage optimal.

La gamme Smart Control inclut les appareils des classes K 5 et K 7.