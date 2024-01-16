Nettoyeurs haute pression
Nos nettoyeurs haute pression font la différence. Qu'il s'agisse d'un traitement doux ou d'un nettoyage puissant, les nettoyeurs haute pression Karächer offrent la solution parfaite pour chaque tâche de nettoyage. Votre voiture, allée, mobilier de jardin, vos murets de votre jardin retrouveront l’éclat de leur premier jour : l’ancien devient neuf, le miteux devient chic.
Kärcher s'engage pour économiser l'eau.
Contrairement à certaines idées reçues, un nettoyeur haute pression Kärcher consomme 4 fois moins d'eau qu'un tuyau d'arrosage.*
De plus, grâce au flexible d'aspiration SH 5 respectueux de l'environnement, il est possible d'aspirer l'eau de sources alternatives telles que les récupérateurs d'eau de pluie ou les jerricans.
L'eau est notre bien commun, économisons-la.En savoir plus
*Données calculées à partir d’un nettoyeur haute pression K4 qui consomme 420 l/h et comparé à un tuyau d’arrosage de 15 mm, d’une longueur de 20 mètres qui consomme 1900 l/h pour une pression d’eau de 3 bar.
Quel produit choisir ?
Nos différentes gammes
Nos nettoyeurs haute pression sont de véritables pros du nettoyage et de l'entretien, mais leurs atouts ne s'arrêtent pas là. Ils peuvent être compacts, légers, pratiques, mobiles et sans fil. Chaque gamme de produits a ses points forts.
Smart Control
Des laveurs haute pression de pointe pour venir à bout de toutes les tâches.
Power Control
Une grande puissance qui offre un nettoyage en douceur et en profondeur.
Sur batterie
Pour tous les endroits sans prise électrique à proximité.
Classic
Compacité et mobile pour un nettoyage optimal et confortable.
Smart Control
Assistant d'application
L'assistant d'application intégré dans l'appli fournit des conseils et des astuces pratiques pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer, par exemple le niveau de pression optimal pour l'objet à nettoyer, et transmet le bon réglage à l'appareil.
Mode boost
Pour plus de puissance, les appareils Smart Control disposent d'un mode boost. Afin de venir à bout des saletés les plus tenaces, ce dernier permet de libérer encore plus de pression pendant trente secondes. Le mode boost peut être activé via le pistolet ou l'application.
Tout en un
Avec ses équipements astucieux tels que le pistolet Smart Control, la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 et le système de détergent Plug ’n’ Clean, vous pouvez aborder sereinement tous les défis de nettoyage.
Power Control
Sur batterie
Classic
Équipements - les différences
Premium
L'ensemble de nos laveurs haute pression Premium sont dotés d'un enrouleur de flexible. Cet équipement offre un usage simplifié et confortable, il permet également de protéger le flexible et de faciliter le rangement de celui-ci.
Home
Ces nettoyeurs haute pression sont équipés du kit Home qui comprend un nettoyeur de surfaces T-Racer et un détergent. Cet accessoire est idéal pour raviver l'éclat de votre terrasse de manière efficace, sans éclaboussures.
Car
Tous les nettoyeurs haute pression Car sont équipés d'un canon à mousse. Cet accessoire permet de projeter avec puissance de la mousse pour nettoyer sans efforts les voitures, motos, vitres, pierre.
Car & Home
Nos laveurs haute pression Car & Home s'accompagnent d'un canon à mousse et d'un nettoyeur de surfaces T-Racer. Ainsi, ces derniers couvrent de nombreux domaines d'application autour de la maison.
L'application Home & Garden
Que serait la force sans l'intelligence ? Pas grand-chose ! C'est pourquoi les appareils de la gamme Smart Control n'affichent pas seulement une grande puissance, mais aussi l'expertise approfondie de Kärcher. Il vous suffit d'activer le Bluetooth pour connecter votre laveur haute pression Smart Control à l'application Home & Garden sur votre smartphone. Et grâce à nos conseils professionnels, vous pourrez même rendre leur effet WOW aux objets que vous nettoyez rarement voire pour la toute première fois, comme si vous étiez vous-même un expert.
Accessoires et détergents
L'ensemble fait la force ! Avec la bonne combinaison de l'appareil, des accessoires et du détergent, même les saletés les plus tenaces n'ont plus aucune chance. Les accessoires adéquats issus de notre système coordonné multiplient les possibilités de nettoyage et rendent le nettoyage encore plus efficace, plus rapide et plus confortable.
Accessoires pour nettoyeurs haute pression
Kärcher propose un très vaste éventail d'accessoires et de détergents. Ainsi, nous sommes en mesure de résoudre n'importe quel problème de nettoyage, aussi spécifique soit-il. Grâce au système à baïonnette, nos accessoires se raccordent sans problème à tous les nettoyeurs haute pression.
Notre outil de recherche d'accessoires vous permet de trouver les accessoires compatibles avec votre laveur haute pression Kärcher.
Détergents pour nettoyeurs haute pression
La nouvelle génération de détergents de Kärcher séduit par son principe actif 3-en-1. Outre leur excellent pouvoir nettoyant, ces nouveaux produits polyvalents offrent également un entretien en douceur et une protection fiable – un gain de temps considérable pour l'utilisateur. Par ailleurs, Kärcher mise davantage sur la durabilité grâce à l'utilisation de matières premières renouvelables et naturelles. Le concept intelligent du flacon se montre tout aussi convaincant. Qu'il s'agisse du raccordement Plug ’n’ Clean, du remplissage du réservoir à détergent ou de l'utilisation comme récipient avec le tuyau d'aspiration : les nouveaux détergents garantissent une compatibilité universelle avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher.
Notre outil de recherche de détergents vous permet de trouver d'autres détergents pour votre nettoyeur haute pression Kärcher.
Savoir-faire : conseils pour le nettoyage à l'extérieur
Comment nettoyer les dalles couvertes de mousse ?
La mousse se dépose non seulement sur la surface mais aussi dans les pores des dalles en pierre et des pavés. Ainsi, la rotabuse est idéale pour désincruster ce nuisible.
Comment laver sa voiture ?
Pare-brise, peinture, jantes... Le nettoyeur haute pression est idéal pour laver les surfaces de votre voiture. En effet, un nettoyage régulier contribue à une apparence soignée et préserve la valeur du véhicule.
Comment nettoyer une terrasse en bois ?
Les terrasses en bois sont chaleureuses cependant ce n'est pas le cas des dépôts verts dues aux intempéries. Associé au nettoyeur de surfaces et au détergent adapté, le nettoyeur haute pression leur garantit une propreté durable.