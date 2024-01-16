Nettoyeurs haute pression

Nos nettoyeurs haute pression font la différence. Qu'il s'agisse d'un traitement doux ou d'un nettoyage puissant, les nettoyeurs haute pression Karächer offrent la solution parfaite pour chaque tâche de nettoyage. Votre voiture, allée, mobilier de jardin, vos murets de votre jardin retrouveront l’éclat de leur premier jour : l’ancien devient neuf, le miteux devient chic.

Kärcher s'engage pour économiser l'eau.

Contrairement à certaines idées reçues, un nettoyeur haute pression Kärcher consomme 4 fois moins d'eau qu'un tuyau d'arrosage.*

De plus, grâce au flexible d'aspiration SH 5 respectueux de l'environnement, il est possible d'aspirer l'eau de sources alternatives telles que les récupérateurs d'eau de pluie ou les jerricans.

L'eau est notre bien commun, économisons-la.

Economiser de l'eau en nettoyant avec un nettoyeur haute pression Kärcher

*Données calculées à partir d’un nettoyeur haute pression K4 qui consomme 420 l/h et comparé à un tuyau d’arrosage de 15 mm, d’une longueur de 20 mètres qui consomme 1900 l/h pour une pression d’eau de 3 bar.

Quel produit choisir ?

Nos différentes gammes

Nos nettoyeurs haute pression sont de véritables pros du nettoyage et de l'entretien, mais leurs atouts ne s'arrêtent pas là. Ils peuvent être compacts, légers, pratiques, mobiles et sans fil. Chaque gamme de produits a ses points forts.

Application Kärcher Home & Garden

Smart Control

Des laveurs haute pression de pointe pour venir à bout de toutes les tâches.

Pistolet Power Control

Power Control

Une grande puissance qui offre un nettoyage en douceur et en profondeur.

Nettoyeur haute pression sans fil Kärcher K 2

Sur batterie

Pour tous les endroits sans prise électrique à proximité.

Kärcher K 7 Compact

Classic

Compacité et mobile pour un nettoyage optimal et confortable.

Smart Control

La référence absolue

Bienvenue dans la cour des grands ! Nos nettoyeurs haute pression Smart Control vont impressionneront par leur puissance et leur efficacité. Quel que soit l'objet à nettoyer, l'assistant d'application intelligent vous indique le bon réglage et le transmet directement à votre laveur haute pression depuis votre smartphone. Toujours la bonne pression, toujours les bons accessoires – pour un résultat de nettoyage optimal.

La gamme Smart Control inclut les appareils des classes K 5 et K 7.

Assistant d'application

Assistant d'application

L'assistant d'application intégré dans l'appli fournit des conseils et des astuces pratiques pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer, par exemple le niveau de pression optimal pour l'objet à nettoyer, et transmet le bon réglage à l'appareil.

Mode boost

Mode boost

Pour plus de puissance, les appareils Smart Control disposent d'un mode boost. Afin de venir à bout des saletés les plus tenaces, ce dernier permet de libérer encore plus de pression pendant trente secondes. Le mode boost peut être activé via le pistolet ou l'application.

Équipements astucieux

Tout en un

Avec ses équipements astucieux tels que le pistolet Smart Control, la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 et le système de détergent Plug ’n’ Clean, vous pouvez aborder sereinement tous les défis de nettoyage.
 

Power Control

Le nettoyage à haute pression 2.0

Les laveurs haute pression Power Control c'est : une puissance optimale, des conseils astucieux et des accessoires performants. Équipés d'une poignée Power Control, ces laveurs haute pression indiquent la pression via l'afficheur, sur lequel il est même possible de régler la pression pour passer du mode haute pression au mode détergent. L'application Home & Garden vous sera également d'une grande aide, elle vous indiquera quelle technique utiliser pour obtenir un nettoyage encore plus doux et efficace avec votre nettoyeur haute pression.

La gamme Power Control inclut les appareils des classes K 2, K 3, K 4 et K 5.

Sur batterie

Loin des prises de courant. Au plus près de la saleté.

Vous n'avez pas de prise de courant à portée de main ? Pas de problème ! Les nettoyeurs haute pression sans fil vous offrent un résultat éclatant même sans alimentation en électricité. Adaptés à une multitude de supports, tels que les voitures, les vélos ou le mobilier de jardin, les nettoyeurs haute pression sans fil vous accompagneront dans nettoyage des taches légères. Également intuitifs, l'afficheur analogique de la poignée haute pression indique en permanence le mode sélectionné pendant le nettoyage.

Classic

La puissance en toute simplicité

Nos nettoyeurs haute pression Classic, petits et puissants, permettent un nettoyage impeccable en toute sobriété. Les laveurs haute pression Classic offrent la garantie d'une terrasse propre en un clin d'œil, et ce, avec une grande puissance et une grande précision. Leur conception intelligente et compacte leur permet d'être facilement transportés et rangés.

La gamme Classic inclut les appareils des classes K 2, K 3, K 4 et K 5.

Équipements - les différences

Portrait d’Alfred Kärcher

Premium

L'ensemble de nos laveurs haute pression Premium sont dotés d'un enrouleur de flexible. Cet équipement offre un usage simplifié et confortable, il permet également de protéger le flexible et de faciliter le rangement de celui-ci.

Edition Signature WV

Home

Ces nettoyeurs haute pression sont équipés du kit Home qui comprend un nettoyeur de surfaces T-Racer et un détergent. Cet accessoire est idéal pour raviver l'éclat de votre terrasse de manière efficace, sans éclaboussures.

FJ_3_car_app_08_CI20-300

Car

Tous les nettoyeurs haute pression Car sont équipés d'un canon à mousse. Cet accessoire permet de projeter avec puissance de la mousse pour nettoyer sans efforts les voitures, motos, vitres, pierre.

NHP.png

Car & Home

Nos laveurs haute pression Car & Home s'accompagnent d'un canon à mousse et d'un nettoyeur de surfaces T-Racer. Ainsi, ces derniers couvrent de nombreux domaines d'application autour de la maison.

L'application Home & Garden

Que serait la force sans l'intelligence ? Pas grand-chose ! C'est pourquoi les appareils de la gamme Smart Control n'affichent pas seulement une grande puissance, mais aussi l'expertise approfondie de Kärcher. Il vous suffit d'activer le Bluetooth pour connecter votre laveur haute pression Smart Control à l'application Home & Garden sur votre smartphone. Et grâce à nos conseils professionnels, vous pourrez même rendre leur effet WOW aux objets que vous nettoyez rarement voire pour la toute première fois, comme si vous étiez vous-même un expert.

Logo de l'Apple App Store

App Store

Téléchargement dans l'App Store

Logo de Google Play Store

Google Play

Téléchargement dans le Google Play Store

Accessoires et détergents

L'ensemble fait la force ! Avec la bonne combinaison de l'appareil, des accessoires et du détergent, même les saletés les plus tenaces n'ont plus aucune chance. Les accessoires adéquats issus de notre système coordonné multiplient les possibilités de nettoyage et rendent le nettoyage encore plus efficace, plus rapide et plus confortable.

Accessoires pour nettoyeurs haute pression

Kärcher propose un très vaste éventail d'accessoires et de détergents. Ainsi, nous sommes en mesure de résoudre n'importe quel problème de nettoyage, aussi spécifique soit-il. Grâce au système à baïonnette, nos accessoires se raccordent sans problème à tous les nettoyeurs haute pression.

Notre outil de recherche d'accessoires vous permet de trouver les accessoires compatibles avec votre laveur haute pression Kärcher.

Détergents pour nettoyeurs haute pression

La nouvelle génération de détergents de Kärcher séduit par son principe actif 3-en-1. Outre leur excellent pouvoir nettoyant, ces nouveaux produits polyvalents offrent également un entretien en douceur et une protection fiable – un gain de temps considérable pour l'utilisateur. Par ailleurs, Kärcher mise davantage sur la durabilité grâce à l'utilisation de matières premières renouvelables et naturelles. Le concept intelligent du flacon se montre tout aussi convaincant. Qu'il s'agisse du raccordement Plug ’n’ Clean, du remplissage du réservoir à détergent ou de l'utilisation comme récipient avec le tuyau d'aspiration : les nouveaux détergents garantissent une compatibilité universelle avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher.

Notre outil de recherche de détergents vous permet de trouver d'autres détergents pour votre nettoyeur haute pression Kärcher.

Détergents pour nettoyeurs haute pression Kärcher

Savoir-faire : conseils pour le nettoyage à l'extérieur

Rotabuse Kärcher

Comment nettoyer les dalles couvertes de mousse ?

La mousse se dépose non seulement sur la surface mais aussi dans les pores des dalles en pierre et des pavés. Ainsi, la rotabuse est idéale pour désincruster ce nuisible. 

Accessoires spéciaux et détergents Kärcher

Comment laver sa voiture ?

Pare-brise, peinture, jantes... Le nettoyeur haute pression est idéal pour laver les surfaces de votre voiture. En effet, un nettoyage régulier contribue à une apparence soignée et préserve la valeur du véhicule.

Nettoyeur de surfaces T-Racer

Comment nettoyer une terrasse en bois ?

Les terrasses en bois sont chaleureuses cependant ce n'est pas le cas des dépôts verts dues aux intempéries. Associé au nettoyeur de surfaces et au détergent adapté, le nettoyeur haute pression leur garantit une propreté durable.

