SC 2 Deluxe EasyFix
Le SC 2 Deluxe EasyFix est équipé d'un anneau LED qui indique son état de fonctionnement. C'est le modèle d'entrée de gamme pour le nettoyage de vos intérieurs à la vapeur, sans produits chimiques.
Le nettoyeur vapeur SC 2 Deluxe EasyFix est compact et léger. Il dispose de deux niveaux de puissance afin d'adapter l'intensité de la vapeur en fonction de la surface à nettoyer et du niveau de saleté. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ sur les surfaces dures courantes de la maison. L'anneau lumineux tout autour de l'appareil permet d'afficher à tout moment son état de fonctionnement. Le produit est équipé d'une buse de sol EasyFix afin de nettoyer tous vos sols. La serpillière en microfibres peut être fixée et retirée très facilement, sans entrer en contact avec la saleté. Grâce aux différents accessoires proposés, les carreaux, les plaques de cuisson, les hottes aspirantes et les moindres recoins sont nettoyés de manière hygiénique. Tous les accessoires peuvent être rangés dans le sac prévu à cet effet. Le nettoyage à la vapeur permet d'éliminer toutes les saletés, même les plus tenaces, sans utiliser de produits chimiques. Le SC 2 Deluxe EasyFix est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).
Caractéristiques et avantages
Affichage lumineux LED sur l'appareilSi le voyant LED est rouge, l'appareil est encore en préchauffage. Lorsqu'il est vert, l'appareil est prêt à fonctionner.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec buse dotée d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Rangement pratique des accessoires et position de stationnementTous les accessoires, tubes de rallonge inclus peuvent être rangés dans le sac d'accessoires ou directement sur l'appareil.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen de la buse de sol, de la buse à main, de la brosse ronde, etc.
Serpillière et bonnette pour buse à main
- Pour un résultat impeccable, un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 75
|Puissance de chauffe (W)
|1500
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,2
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|6,5
|Contenance de chaudière (l)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,7
|Poids avec emballage (kg)
|4,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Sacs de rangement pour accessoires
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Buse à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Brosse spéciale pour les joints
- Brosse de sol: EasyFix
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
- Joints de carrelage
