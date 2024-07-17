Le nettoyeur vapeur SC 2 Deluxe EasyFix est compact et léger. Il dispose de deux niveaux de puissance afin d'adapter l'intensité de la vapeur en fonction de la surface à nettoyer et du niveau de saleté. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ sur les surfaces dures courantes de la maison. L'anneau lumineux tout autour de l'appareil permet d'afficher à tout moment son état de fonctionnement. Le produit est équipé d'une buse de sol EasyFix afin de nettoyer tous vos sols. La serpillière en microfibres peut être fixée et retirée très facilement, sans entrer en contact avec la saleté. Grâce aux différents accessoires proposés, les carreaux, les plaques de cuisson, les hottes aspirantes et les moindres recoins sont nettoyés de manière hygiénique. Tous les accessoires peuvent être rangés dans le sac prévu à cet effet. Le nettoyage à la vapeur permet d'éliminer toutes les saletés, même les plus tenaces, sans utiliser de produits chimiques. Le SC 2 Deluxe EasyFix est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).