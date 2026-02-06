Produit d'entretien pour parquets naturels (cirés ou huilés) RM 530, 1l
Protégez et ravivez vos parquets naturels (cirés ou huilés) avec le produit d'entretien RM 530. Élimine les marques et redonne à votre sol sa brillance d'origine.
Le produit d'entretien pour parquets naturels RM 530 est spécialement conçu pour les parquets naturels cirés ou huilés. Il offre une protection efficace en éliminant les marques et en renouvelant le film de protection. Vos sols retrouveront ainsi leur brillance originale. Sa formule permet de préserver la beauté de votre parquet.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids (kg)
|1
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Propriétés
- Soin et protection optimaux
- Rafraîchit
- Fournit une brillance semi-matte
- Polit bien
- Adapté aux appareils Kärcher, compatibilité garantie des matériaux.
- La bouteille est fabriquée à partir de 100% de plastique recyclé
- Fabriqué en Allemagne
Domaines d'utilisation
- Sols en bois stratifiés
- Sols en bois avec finition huilée / cirée