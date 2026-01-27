Produit d'entretien pour sols en bois vitrifiés RM 531, 1l
Découvrez le produit d'entretien RM 531 pour sols en bois vitrifiés : protège, élimine les marques et redonne à votre sol sa brillance semi-matte d'origine.
Le produit d'entretien pour sols en bois vitrifiés RM 531 offre une protection efficace pour les sols en bois vitrifiés. Il élimine les marques indésirables et permet de renouveler le film de protection, redonnant ainsi au sol sa brillance semi-matte d'origine.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Domaines d'utilisation
- Parquet vernis
- Parquet stratifié
- Sols en liège