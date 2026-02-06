Produit d'entretien pour sols en pierre / linoléum / PVC RM 532, 1l
Pour prendre soin et protéger les sols en pierre, le linoléum et le PVC. Les marques sont éliminées, le film de protection est renouvelé pour rendre à votre sol son éclat.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Domaines d'utilisation
- Sols en pierre mats naturelles et synthétiques
- Linoleum
- Sols en PVC