Produit d'entretien pour sols en pierre / linoléum / PVC RM 532, 1l

Pour prendre soin et protéger les sols en pierre, le linoléum et le PVC. Les marques sont éliminées, le film de protection est renouvelé pour rendre à votre sol son éclat.

Soin et protection optimaux pour des sols en pierre, en linoléum et en PVC. Les traces de pas sont enlevées, le film de protection est renouvelé et le sol obtiendra une brillance semi-matte.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1
Unité d’emballage (Pièce(s)) 6
Poids avec emballage (kg) 1,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 100 x 100 x 215
Domaines d'utilisation
  • Sols en pierre mats naturelles et synthétiques
  • Linoleum
  • Sols en PVC