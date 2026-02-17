L'agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542 est idéal pour les nettoyeurs haute pression. Il offre une protection durable à tous les supports préalablement nettoyés. Sa formule avancée protège efficacement contre les intempéries et l'humidité à long terme. Adapté à la pierre, le plastique, le bois et le composite, il garantit une protection optimale pour toutes les surfaces. Simplifiez votre entretien et préservez la beauté de vos surfaces avec le RM 542.