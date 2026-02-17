Agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542, 1l
L'agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542 protège durablement tous les supports nettoyés, préservant contre intempéries et humidité. Idéal pour pierre, plastique, bois et composite. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
L'agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542 est idéal pour les nettoyeurs haute pression. Il offre une protection durable à tous les supports préalablement nettoyés. Sa formule avancée protège efficacement contre les intempéries et l'humidité à long terme. Adapté à la pierre, le plastique, le bois et le composite, il garantit une protection optimale pour toutes les surfaces. Simplifiez votre entretien et préservez la beauté de vos surfaces avec le RM 542.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids (kg)
|1
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|100 x 100 x 215
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- Nettoyeur haute pression K 215
- Nettoyeur haute pression K 220 M +
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
Domaines d'utilisation
- Surfaces en pierre
- Surfaces en bois
- Surfaces textiles
- Plastique
- Métal