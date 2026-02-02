Nettoyant bois RM 624, 5l
Le nettoyant bois RM 624 nettoie et protège en profondeur les terrasses, bardages et mobiliers en bois/composite avec une protection UV après application.
Le nettoyant bois RM 624 est conçu pour les nettoyeurs haute pression mais peut aussi être utilisé avec les nettoyeurs de terrasses PCL. Avec une protection UV efficace, il préserve la couleur et l'apparence du bois après application. Sa formule puissante nettoie en profondeur toutes les surfaces en bois ou composite, y compris les terrasses, les bardages, le mobilier en bois et les patios. Faites briller vos espaces extérieurs en bois avec simplicité !
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|Poids (kg)
|5
|Poids avec emballage (kg)
|5,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Propriétés
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces sensibles et imperméables en bois, peut être utilisé de façon universelle
- Dissous l'huile/la graisse et les salissures minérales
- Enlève les algues et les résidus de suie et de minéraux
- Nettoyage rapide et efficace en association avec un nettoyeur haute pression Kärcher
- Très doux pour les matériaux
- Valeur pH dans le concentré, environ 9
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Peut également être utilisé manuellement
- Adapté aux appareils Kärcher, compatibilité garantie des matériaux.
- Fabriqué en Allemagne
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Sols en bois
- Terrasses
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon