Le nettoyant bois RM 624 est conçu pour les nettoyeurs haute pression mais peut aussi être utilisé avec les nettoyeurs de terrasses PCL. Avec une protection UV efficace, il préserve la couleur et l'apparence du bois après application. Sa formule puissante nettoie en profondeur toutes les surfaces en bois ou composite, y compris les terrasses, les bardages, le mobilier en bois et les patios. Faites briller vos espaces extérieurs en bois avec simplicité !