Développé spécialement pour l’été, le Liquide lave glace concentré RM 672 est parfaitement adapté pour tous les véhicules, afin de rendre les pare-brise et rétroviseurs sans traces ni reflets. Sa formule protégera les surface des impacts d’insectes, des fientes d’oiseaux, des résines, taches de graisse et autres salissures de la route. Au format concentrée de 250 mL, il permet de faire jusqu’à 25 litres de lave-glace offrant une solution économique et gain de place.