Liquide lave glace concentré spécial été RM 672, 250ml
Liquide lave glace concentré spécial été RM 672. Permet de faire 25 L de lave-glace avec un flacon de 250 mL. Film de protection longue durée. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Développé spécialement pour l’été, le Liquide lave glace concentré RM 672 est parfaitement adapté pour tous les véhicules, afin de rendre les pare-brise et rétroviseurs sans traces ni reflets. Sa formule protégera les surface des impacts d’insectes, des fientes d’oiseaux, des résines, taches de graisse et autres salissures de la route. Au format concentrée de 250 mL, il permet de faire jusqu’à 25 litres de lave-glace offrant une solution économique et gain de place.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|250
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|10
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|50 x 50 x 210
Propriétés
- Concentré très efficace pour le lave-glace pendant les mois d'été. 250 millilitres de concentré permettent d'obtenir jusqu'à 25 litres de liquide lave-glace.
- Nettoyage sans résidus, sans dépôts, séchage sans traces
- Dissout les salissures les plus tenaces d'huile, de lubrifiant, de résine, de boue et les traces d'insectes
- Réduit les effets d'éblouissement dus à la lumière diffuse
- Bonnes propriétés humidifiantes
- Ne génère pas de fissures de stress sur le polycarbonate et convient également pour le nettoyage des phares, par exemple.
- Dosage simple grâce à la chambre de dosage intégrée.
- Peut être mélangé avec le nettoyant pour pare-brise d'hiver Kärcher. Il n'est pas nécessaire de vidanger le réservoir pendant la période transitoire de l'automne et du printemps.
- Peut être mélangé avec de l'eau de tous les degrés de dureté grâce à la formule anti-calcaire. Pas de calcification du lave-glace ni d'obstruction des buses de pulvérisation.
- Convient aux jets plats
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
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