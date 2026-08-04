Liquide lave glace concentré spécial hiver RM 670, 5l
Liquide lave-glace concentré spécial hiver RM 670 : Protège les essuie-glaces et systèmes d'injection du lave-glace du gel jusqu'à -60 °C, efficace contre les taches de graisse, boue et sel. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Le liquide lave glace concentré spécial hiver RM 670 est un allié essentiel pour votre voiture. Avec son pouvoir antigel, il protège vos essuie-glaces et le système d'injection du gel jusqu'à -60 °C. Il fait face aux agressions hivernales en éliminant facilement les taches de graisse, de boue et de sel. De plus, son effet anti-fissure rebouche les petites fissures, assurant des essuie-glaces doux et silencieux, sans aucun effet d'accroche. Un produit incontournable pour garder votre pare-brise propre même par temps extrêmement froid.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|Poids (kg)
|5
|Poids avec emballage (kg)
|5,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Propriétés
- Concentré très efficace pour le lave-glace pendant les mois d'hiver. 5 litres de concentré permettent d'obtenir jusqu'à 15 litres de liquide lave-glace.
- Empêche de manière fiable le lave-glace de geler
- Nettoyage sans résidus, sans dépôts, séchage sans traces
- Élimine les poussières de frainage, les traces de frottement des pneus, les restes de salage, de neige et de bouille.
- Réduit les effets d'éblouissement dus à la lumière diffuse
- Ne génère pas de fissures de stress sur le polycarbonate et convient également pour le nettoyage des phares, par exemple.
- Peut être mélangé avec de l'eau de tous les degrés de dureté grâce à la formule anti-calcaire. Pas de calcification du lave-glace ni d'obstruction des buses de pulvérisation.
- Convient aux jets plats
- Peut être mélangé avec le nettoyant pour pare-brise d'été Kärcher. Il n'est pas nécessaire de vidanger le réservoir pendant la période transitoire de l'automne et du printemps.
- Fraîcheur agrume
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H225 Liquide et vapeurs très inflammables
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
- P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
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Domaines d'utilisation
- Pare-brise