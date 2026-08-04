Le liquide lave glace concentré spécial hiver RM 670 est un allié essentiel pour votre voiture. Avec son pouvoir antigel, il protège vos essuie-glaces et le système d'injection du gel jusqu'à -60 °C. Il fait face aux agressions hivernales en éliminant facilement les taches de graisse, de boue et de sel. De plus, son effet anti-fissure rebouche les petites fissures, assurant des essuie-glaces doux et silencieux, sans aucun effet d'accroche. Un produit incontournable pour garder votre pare-brise propre même par temps extrêmement froid.