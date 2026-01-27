Nettoyant spécial jantes Premium RM 667, 500ml
Nettoyant de 500 mL en pulvérisateur, efficace pour jantes en aluminium, acier ou peintes. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|70 x 100 x 245
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
- Nettoyeur mobile à pression OC Compact *EU
- Nettoyeur mobile à pression OC Compact Plus *EU
- OC 6-18 (avec batterie)
- OC 6-18 (sans batterie)
- OC 6-18 Premium (avec batterie)
- OC 6-18 Premium (sans batterie)
Produits retirés de la gamme
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- Nettoyeur haute pression K 215
- Nettoyeur haute pression K 220 M +
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
- Pistolet de nettoyage sans fil KHB 5
Domaines d'utilisation
- Jantes