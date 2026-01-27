Nettoyant spécial jantes Premium RM 667, 500ml

Nettoyant de 500 mL en pulvérisateur, efficace pour jantes en aluminium, acier ou peintes. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (ml) 500
Unité d’emballage (Pièce(s)) 8
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 70 x 100 x 245
  • Jantes