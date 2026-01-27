Nettoyant spécial pare-brise RM 650, 500ml
Le nettoyant spécial pare-brise RM 650 est parfait pour des vitres et rétroviseurs propres, sans traces ni éblouissement. Élimine efficacement les insectes, empreintes et saletés avec effet antistatique.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|80 x 80 x 250
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Pare-brise
- Fenêtres et surfaces vitrées