Nettoyant spécial pare-brise RM 650, 500ml

Le nettoyant spécial pare-brise RM 650 est parfait pour des vitres et rétroviseurs propres, sans traces ni éblouissement. Élimine efficacement les insectes, empreintes et saletés avec effet antistatique.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (ml) 500
Unité d’emballage (Pièce(s)) 8
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 80 x 80 x 250
Domaines d'utilisation
  • Pare-brise
  • Fenêtres et surfaces vitrées