Rénovateur tableau de bord RM 652, 500ml
Le rénovateur de tableau de bord RM 652 nettoie, ravive et restaure les surfaces en éliminant les dommages superficiels. Il dépose un film protecteur imperméable et antistatique.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|80 x 80 x 280
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
- Nettoyeur mobile à pression OC Compact *EU
- Nettoyeur mobile à pression OC Compact Plus *EU
- OC 6-18 (avec batterie)
- OC 6-18 (sans batterie)
- OC 6-18 Premium (avec batterie)
- OC 6-18 Premium (sans batterie)
- WD 3 Premium sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 Premium sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 sans fil (sans la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
Produits retirés de la gamme
- K 2.99 MD plus
- K 3.65 MD *EU
- K 3.65 MD T 250
- K 3.68 MD plus
- K 3.80 MD T250 *EU
- K 3.85 M PL
- K 3.900 M
- K 3.91 M WRC
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M plus T 100
- K 3.99 M plus T 100
- K 4.68 MD
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- Nettoyeur haute pression K 215
- Nettoyeur haute pression K 220 M +
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
- Pistolet de nettoyage sans fil KHB 5
- WD 2.200
- WD 3.300 M
- WD 3500 P
- WD 5600 MP
- WD 7.300
- WD 7.700 P
Domaines d'utilisation
- Tableau de bord
- Panneaux en plastique