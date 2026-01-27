Rénovateur tableau de bord RM 652, 500ml

Le rénovateur de tableau de bord RM 652 nettoie, ravive et restaure les surfaces en éliminant les dommages superficiels. Il dépose un film protecteur imperméable et antistatique.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (ml) 500
Unité d’emballage (Pièce(s)) 8
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 80 x 80 x 280
Domaines d'utilisation
  • Tableau de bord
  • Panneaux en plastique