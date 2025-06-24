Nettoyage haute précision : Kärcher propose des solutions sur-mesure
Innovation et performance : Kärcher entre en course à l’Étape du Tour de France
Pour la deuxième année consécutive, le spécialiste des solutions de nettoyage à destination des particuliers et des professionnels renouvelle son partenariat avec l’Étape du Tour de France, la plus emblématique des courses amateurs.
Ce rendez-vous annuel, qui réunit des milliers de cyclistes passionnés, est l’occasion rêvée pour Kärcher d’aller à la rencontre des sportifs et de démontrer son savoir-faire en matière d’entretien… surtout quand il s’agit de prendre soin de leur vélo !
Trois niveaux de pression, trois réponses sur mesure
Parce que chaque situation de nettoyage est unique, Kärcher propose une gamme structurée autour de trois niveaux de pression, pour répondre précisément aux besoins variés des cyclistes, du nettoyage délicat au plus intensif.
Même loin de tout point d’eau ou de prise électrique, le nettoyage reste possible. Les nettoyeurs sur batterie prennent le relais : compacts, mobiles et faciles à transporter, ils assurent un nettoyage efficace, même en pleine nature. Disponibles en basse ou moyenne pression, ces appareils sans fil offrent une liberté totale d’utilisation. Ils se glissent facilement dans le coffre d’une voiture, rendant le nettoyage accessible partout, à tout moment.
Des innovations au service des cyclistes
Nettoyage basse pression avec l’OC 4 et le Kit Aventure : l’entretien en toute liberté
Pensé pour les cyclistes nomades, l’OC 4 avec son Kit Aventure est le compagnon idéal pour l’entretien sur le terrain. Compact, mobile et totalement autonome, il suit les sportifs là où ils en ont besoin, sans contrainte.
Grâce à sa batterie intégrée et un réservoir de 8 litres, il offre une solution de nettoyage efficace en toutes circonstances. Doté d’une pression de 7 bar permet d’éliminer facilement la boue et les saletés, que ce soit au bord d’un chemin après une sortie exigeante ou en pleine nature. Un outil pratique et fiable, pensé pour l’action, partout et à tout moment.
Un kit conçu pour l’aventure, jusque dans les moindres détails
Pensé pour les sorties en pleine nature, le Kit Aventure accompagne l’OC 4 avec des accessoires aussi pratiques qu’ingénieux. Il comprend un sac de transport compact, une lance Multi-jet pour s’adapter à toutes les situations de nettoyage, et surtout, un tuyau d’aspiration innovant.
Ce dispositif permet de puiser l’eau directement à la source : depuis un bidon, un seau, ou même un ruisseau. Une solution ultra-flexible, idéale pour un nettoyage autonome, sans dépendance à un point d’eau fixe. L’aventure ne connaît plus de limites.
OC 6-18 Premium : la moyenne pression, alliance parfaite entre puissance et liberté
Nettoyer. Où vous voulez. Quand vous voulez.
Avec l’OC 6-18 Premium, le nettoyage devient synonyme d’autonomie totale. Ce nettoyeur mobile sans fil allie efficacité et polyvalence, même loin de toute source d’eau ou d’électricité. Alimenté par une batterie de 18 V interchangeable et combiné à un réservoir intégré de 12 litres, il permet un nettoyage à moyenne pression aussi simple que performant, où que vous soyez.
Le chariot ingénieux, qui fait également office de réservoir, facilite le transport et offre une grande autonomie d’utilisation. Capable de nettoyer jusqu’à deux vélos en une seule charge, il répond parfaitement aux exigences des cyclistes à la recherche de praticité sans compromis sur la performance.
K Silent : la haute pression tout en discrétion
Conçu pour conjuguer performance et confort sonore, le nettoyeur haute pression K Silent est l’allié idéal après une sortie boueuse. Grâce à sa puissance maîtrisée et ses trois lances adaptées, il assure un nettoyage en profondeur du vélo, sans compromis.
Silencieux — avec jusqu’à 50 % de bruit perçu en moins —, compact et efficace, il élimine les salissures tenaces tout en respectant votre environnement. Vélo, équipements, mobilier ou même voiture : cette polyvalence en fait un outil complet pour un entretien régulier, à la fois puissant et discret.
Le conseil des experts Kärcher
Pour un nettoyage optimal, les spécialistes Kärcher recommandent de rincer les saletés non incrustées juste après usage, avant qu’elles ne se dispersent davantage. Un conseil essentiel : évitez de diriger le jet directement sur les roulements, les suspensions ou les composants électriques sensibles.
Pour gagner en efficacité, il est possible d’utiliser une brosse en complément de la buse. Et pour une finition impeccable, n’oubliez pas de sécher les surfaces avec un chiffon doux afin d’éviter les traces. Des gestes simples, mais essentiels pour prolonger la durée de vie de votre matériel.
Rendez-vous sur le stand Kärcher au village de l'Etape du Tour de France à Albertville !
Le stand Kärcher vous ouvre ses portes au cœur du village de l’Etape du Tour de France : un espace dédié à l’échange, à la découverte et à l’expérience. Venez tester les produits en conditions réelles, assister à des démonstrations techniques et profiter des conseils personnalisés de nos experts. Un moment privilégié pour partager entre passionnés.
Et ne manquez pas la présence exceptionnelle de Claude Dartois, aventurier emblématique de Koh Lanta et plusieurs fois finaliste. Cette année, il portera fièrement les couleurs de Kärcher pour relever le défi de l’Étape du Tour de France 2025. Une rencontre à ne pas manquer !
Découvrez la vidéo d’annonce de notre partenariat sur le compte Instagram de Claude Dartois.
Restez connecté ! Des offres exclusives à venir
Pour accompagner les cyclistes jusque dans l’entretien de leur matériel, Kärcher vous réserve une offre spéciale. Un code promotionnel vous sera communiqué prochainement via la newsletter, pour bénéficier de tarifs avantageux sur les solutions de nettoyage de la marque.
Ce code sera également disponible sur une landing page dédiée sur le site Kärcher, ainsi que directement au village de l’Étape du Tour de France. Une manière concrète pour Kärcher de soutenir les passionnés, en leur offrant des équipements performants, adaptés à toutes leurs aventures.