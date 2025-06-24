Nettoyage haute précision : Kärcher propose des solutions sur-mesure

Des innovations au service des cyclistes

Nettoyage basse pression avec l’OC 4 et le Kit Aventure : l’entretien en toute liberté

Pensé pour les cyclistes nomades, l’OC 4 avec son Kit Aventure est le compagnon idéal pour l’entretien sur le terrain. Compact, mobile et totalement autonome, il suit les sportifs là où ils en ont besoin, sans contrainte.

Grâce à sa batterie intégrée et un réservoir de 8 litres, il offre une solution de nettoyage efficace en toutes circonstances. Doté d’une pression de 7 bar permet d’éliminer facilement la boue et les saletés, que ce soit au bord d’un chemin après une sortie exigeante ou en pleine nature. Un outil pratique et fiable, pensé pour l’action, partout et à tout moment.

Un kit conçu pour l’aventure, jusque dans les moindres détails

Pensé pour les sorties en pleine nature, le Kit Aventure accompagne l’OC 4 avec des accessoires aussi pratiques qu’ingénieux. Il comprend un sac de transport compact, une lance Multi-jet pour s’adapter à toutes les situations de nettoyage, et surtout, un tuyau d’aspiration innovant.

Ce dispositif permet de puiser l’eau directement à la source : depuis un bidon, un seau, ou même un ruisseau. Une solution ultra-flexible, idéale pour un nettoyage autonome, sans dépendance à un point d’eau fixe. L’aventure ne connaît plus de limites.

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