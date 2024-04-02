TOUT SAVOIR SUR NOS ASPIRATEURS
Nos différentes gammes d'aspirateurs sont conçues pour répondre à un grand nombre de besoins, en fonction de vos usages ou de vos surfaces. Chaque aspirateur et accessoire ont été pensé et créé pour vous accompagner au mieux dans les tâches du quotidien.
Quels sont vos besoins ?
Afin de vous aiguiller au mieux dans votre recherche d'aspirateurs, nous avons filtré nos produits par type de besoins.
Vous souhaitez aspirer votre intérieur ?
Les aspirateurs Kärcher sont conçus pour s'adapter à toutes les situations en fonction de vos besoins. Que vous optiez pour notre gamme sur batterie pour une liberté de mouvement totale ou notre gamme filaire pour une puissance ininterrompue, nous avons une solution pour vous.
Vous pouvez effectuer votre choix en fonction de vos besoins : de la taille de votre surface à aspirer, de l'endroit où le stocker ou encore de vos préférences personnelles.
Avec notre gamme variée d'aspirateurs, vous êtes assuré de trouver l'appareil parfaitement adapté.
Nous vous recommandons ces modèles :
- VC 7 sans fil yourMax
- VC 6 sans fil ourFamily
- VC 4 sans fil myHome
- VC 3
Vous souhaitez éliminer les poils d'animaux / lutter contre les allergies ?
Les animaux sont nos meilleurs amis mais il arrive que leurs poils deviennent un véritable problème pour les intérieurs. Nous avons pensé à une gamme d'accessoires qui sont parfaitement adaptés à une élimination en profondeur des poils d'animaux. La mini brosse turbo permet d'aspirer efficacement les poils d'animaux grâce à son système de rotation très rapide des rouleaux. Les versions "Pet" sont livrées avec l'outil de nettoyage du filtre, qui permet de le nettoyer plus facilement.
Notre aspirateur avec filtration par eau DS 6 est l'allié idéal pour les personnes souffrant d'allergies. Les poussières collectées sont automatiquement aspirées dans l'eau ce qui permet d'éliminer les poussières volatiles et ainsi garantir un air rejeté plus frais et dépoussiéré.
Nous vous recommandons ces modèles :
- VC 7 sans fil yourMax Pet
- VC 6 sans fil ourFamily Pet
- VC 4 sans fil myHome Pet
- DS 6
Vous souhaitez aspirer votre voiture ?
Nous proposons une large gamme d'accessoires destinés au nettoyage de votre véhicule. Afin de nettoyer entre les sièges, optez pour la buse de fentes longue et flexible qui favorise le nettoyage en profondeur des surfaces difficiles d'accès. Pour mieux voir dans les espaces restreints, vous pouvez utiliser la buse de fentes équipée de LED qui éclaire les saletés à aspirer.
Nos versions "Car" sont livrées avec une grande buse de nettoyage pour les tissus, ce qui permet de collecter plus rapidement les saletés sur les sièges de voiture ou dans le coffre.
Notre aspirateur à main, le CVH 3 Plus est compact et prêt à l'emploi très rapidement, vous pouvez l'utiliser comme solution d'appoint pour nettoyer vos sièges de voiture.
Nous vous recommandons ces modèles :
- VC 7 sans fil yourMax Car
- VC 6 sans fil ourFamily Car
- VC 4 sans fil myHome Car
- CVH 3 Plus
Vous souhaitez aspirer sans efforts ?
Nos aspirateurs robots sont là pour vous accompagner et vous soutenir dans vos tâches ménagères de tous les jours. Simples d'installation et d'utilisation, nos robots sont parfaitement autonomes et parcourent vos pièces en silence. Nos robots sont connectés à l'application Kärcher Home Robots qui vous permet de cartographier vos intérieurs, planifier vos nettoyages, définir des zones à ne pas nettoyer ou au contraire des zones sur lesquelles il faut passer plusieurs fois...
Nous vous recommandons ces modèles :
- RCV 5
- RCV 3
- RCF 3
Découvrez nos gammes de produits complémentaires :
Les aspirateurs eau et poussières : pour les salissures des petits travaux.
Les nettoyeurs de sols : pour le nettoyage en profondeur des sols.