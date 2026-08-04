Aspirateur industriel antidéflagrant IVM 40/12-1 M Z22 + Kit pour une aspiration universelle des petites et moyennes quantités de matières solides fines et grossières ; également parfait pour les utilisations dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène en zone ATEX 22. Cet appareil fiable, durable, compact et mobile fourni avec des accessoires (réducteur, flexible d'aspiration PVC, poignée en acier inoxydable et suceur standard) fonctionne en 230 V monophasé, est équipé d'une turbine EC et s'utilise partout où les conditions exigent le respect de mesures de précaution particulières. De grandes roues garantissent un transport très facile jusqu'à son lieu d'utilisation. Grâce au système de décolmatage du filtre innovant Pull and Clean, le grand filtre en étoile de classe M peut être décolmaté sans problèmes, facilement et aisément en cours de fonctionnement. La cuve à déchets et le compartiment du filtre sont en acier inoxydable haut de gamme et résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste.