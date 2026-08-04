IVM 40/12-1 M Z22 + Kit
Aspirateur industriel équipé d'un filtre en étoile de classe M et d'une turbine EC, fourni avec des accessoires, pour l'aspiration des matières solides fines et grossières en zone ATEX 22.
Aspirateur industriel antidéflagrant IVM 40/12-1 M Z22 + Kit pour une aspiration universelle des petites et moyennes quantités de matières solides fines et grossières ; également parfait pour les utilisations dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène en zone ATEX 22. Cet appareil fiable, durable, compact et mobile fourni avec des accessoires (réducteur, flexible d'aspiration PVC, poignée en acier inoxydable et suceur standard) fonctionne en 230 V monophasé, est équipé d'une turbine EC et s'utilise partout où les conditions exigent le respect de mesures de précaution particulières. De grandes roues garantissent un transport très facile jusqu'à son lieu d'utilisation. Grâce au système de décolmatage du filtre innovant Pull and Clean, le grand filtre en étoile de classe M peut être décolmaté sans problèmes, facilement et aisément en cours de fonctionnement. La cuve à déchets et le compartiment du filtre sont en acier inoxydable haut de gamme et résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste.
Caractéristiques et avantages
Certifié pour la zone ATEX 22Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.
Poussières de classe MAppareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Turbine avec moteur EC pour une grande durée de vieConception sans balais pour un fonctionnement longue durée. Adapté à une utilisation en trois-huit grâce à une durée de vie de plus de 5 000 heures.
Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
- Décolmatage du filtre en un seul geste pendant le fonctionnement.
- Décolmatage du filtre par inversion du flux d'air.
Équipé d'un grand filtre en étoile
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Dépression (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|1 x 1,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,6
|Poids sans accessoire (kg)
|52,6
|Poids avec emballage (kg)
|53,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|645 x 655 x 1140
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Domaines d'utilisation
- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22
- Pour les petites et moyennes quantités de matières solides et de poussières de la classe M
- Pour les applications les plus difficiles, convient également pour l'aspiration de matériaux collants