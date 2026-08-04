IVR-L 100/24-2 Tc + Kit

L'IVR-L 100/24-2 Tc + Kit est fourni avec des accessoires pour l'aspiration et la séparation des huiles et des copeaux dans l'industrie métallurgique.

L'IVR-L 100/24-2 Tc + Kit est un aspirateur industriel compact solide avec cuve basculant par rapport au châssis, cuve de 100 litres et accessoires (flexible PU, poignée, suceur standard PVC et panier à copeaux). Il est parfaitement adapté au ramassage des grandes quantités de liquide et/ou de matières solides comme les copeaux. À l'aide du panier à copeaux, les matières solides peuvent aisément être séparées du liquide. Grâce au raccord de flexible pivotant à 360° sur la tête d'aspiration, l'aspiration se fait tout autour de l'appareil sans être gêné par un flexible d'aspiration qui s'emmêlerait. Le niveau de remplissage est visible à tout moment grâce au flexible de vidange doté d'un indicateur de niveau. La vidange s'effectue soit par le biais du flexible de vidange soit via la cuve basculant par rapport au châssis. La conception robuste ainsi que les roulettes et le câble d'alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une longue durée de vie, même dans les conditions industrielles les plus extrêmes. Cet IVR-L peut être transporté au moyen d’un chariot élévateur ou d'un gerbeur.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Tc + Kit: Châssis basculant ergonomique
Châssis basculant ergonomique
Système élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique. Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique. Vidange rapide de la cuve
Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Tc + Kit: Robustesse, flexibilité et modularité élevées
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses. Le flexible sert également à la vidange. Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Tc + Kit: Indicateur du niveau de remplissage
Indicateur du niveau de remplissage
Flexible transparent pour induquer le niveau de remplissage et prévoir la vidange des liquides. Le flexible sert également à la vidange.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
  • Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
  • Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
  • Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre surfacique compact de la classe de poussière L
  • Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 532
Dépression (mbar/kPa) 230 / 23
Capacité de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Acier
Puissance absorbée (kW) 2,4
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Classe de poussière du filtre principal L
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 0,45
Longueur du câble (m) 10
Poids sans accessoire (kg) 57,4
Poids (avec accessoires) (kg) 57,4
Poids avec emballage (kg) 58,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 844 x 637 x 1330

Équipement

  • Filtre principal: Filtre surfacique
  • Accessoires en standard: oui
Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Tc + Kit
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