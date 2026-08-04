IVR-L 100/24-2 Tc + Kit
L'IVR-L 100/24-2 Tc + Kit est fourni avec des accessoires pour l'aspiration et la séparation des huiles et des copeaux dans l'industrie métallurgique.
L'IVR-L 100/24-2 Tc + Kit est un aspirateur industriel compact solide avec cuve basculant par rapport au châssis, cuve de 100 litres et accessoires (flexible PU, poignée, suceur standard PVC et panier à copeaux). Il est parfaitement adapté au ramassage des grandes quantités de liquide et/ou de matières solides comme les copeaux. À l'aide du panier à copeaux, les matières solides peuvent aisément être séparées du liquide. Grâce au raccord de flexible pivotant à 360° sur la tête d'aspiration, l'aspiration se fait tout autour de l'appareil sans être gêné par un flexible d'aspiration qui s'emmêlerait. Le niveau de remplissage est visible à tout moment grâce au flexible de vidange doté d'un indicateur de niveau. La vidange s'effectue soit par le biais du flexible de vidange soit via la cuve basculant par rapport au châssis. La conception robuste ainsi que les roulettes et le câble d'alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une longue durée de vie, même dans les conditions industrielles les plus extrêmes. Cet IVR-L peut être transporté au moyen d’un chariot élévateur ou d'un gerbeur.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomiqueSystème élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique. Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique. Vidange rapide de la cuve
Robustesse, flexibilité et modularité élevéesAppareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses. Le flexible sert également à la vidange. Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Indicateur du niveau de remplissageFlexible transparent pour induquer le niveau de remplissage et prévoir la vidange des liquides. Le flexible sert également à la vidange.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre surfacique compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance absorbée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Longueur du câble (m)
|10
|Poids sans accessoire (kg)
|57,4
|Poids (avec accessoires) (kg)
|57,4
|Poids avec emballage (kg)
|58,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|844 x 637 x 1330
Équipement
- Filtre principal: Filtre surfacique
- Accessoires en standard: oui