L'IVR-L 100/24-2 Tc + Kit est un aspirateur industriel compact solide avec cuve basculant par rapport au châssis, cuve de 100 litres et accessoires (flexible PU, poignée, suceur standard PVC et panier à copeaux). Il est parfaitement adapté au ramassage des grandes quantités de liquide et/ou de matières solides comme les copeaux. À l'aide du panier à copeaux, les matières solides peuvent aisément être séparées du liquide. Grâce au raccord de flexible pivotant à 360° sur la tête d'aspiration, l'aspiration se fait tout autour de l'appareil sans être gêné par un flexible d'aspiration qui s'emmêlerait. Le niveau de remplissage est visible à tout moment grâce au flexible de vidange doté d'un indicateur de niveau. La vidange s'effectue soit par le biais du flexible de vidange soit via la cuve basculant par rapport au châssis. La conception robuste ainsi que les roulettes et le câble d'alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une longue durée de vie, même dans les conditions industrielles les plus extrêmes. Cet IVR-L peut être transporté au moyen d’un chariot élévateur ou d'un gerbeur.