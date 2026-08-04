IVR-L 100/24-2 Tc + Kit
L’aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Tc Me + Kit en acier inoxydable convient pour aspirer et séparer les matières solides et liquides dont les fluides corrosifs.
L’IVR-L 100/24-2 Tc Me + Kit est un aspirateur industriel compact et extra robuste en acier inoxydable. Ses roulettes et son câble d’alimentation résistent aux hydrocarbures. Il est d’une grande longévité pour l’utilisation dans des conditions industrielles extrêmes. Il peut être transporté au moyen d’un gerbeur. Doté d’une cuve à déchets de 100 l sur système basculant par rapport au châssis, il est parfait pour aspirer de grandes quantités de liquides et/ou de matières solides de préférence exemptes de poussières, tels que les copeaux. Disponible en option, un panier à copeaux sert à les séparer les solides des liquides. Grâce à son exécution en habillage en inox, l’IVR-L 100/24-2 Tc Me brille par sa polyvalence d’utilisation. Il permet aussi d’aspirer sans difficulté les fluides corrosifs. Le raccord de flexible pivotant à 360° disposé sur la tête d’aspiration se porte garant d’un maximum de flexibilité et d’un travail sans vrillage du flexible. Le niveau de remplissage peut être consulté à tout moment durant l’aspiration au niveau du flexible de vidange. Le vidange peut s’effectuer soit au moyen du flexible de vidange par gravité, soit au moyen de la cuve basculante.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomiqueSystème élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique. Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique. Vidange rapide de la cuve
Cuve en acier inoxydable haut de gammeTrès facile à nettoyer. Convient à l'aspiration de matières corrosives. Flexible transparent pour induquer le niveau de remplissage et prévoir la vidange des liquides.
Robustesse, flexibilité et modularité élevéesAppareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses. Le flexible sert également à la vidange. Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre surfacique compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Longueur du câble (m)
|10
|Poids sans accessoire (kg)
|66,2
|Poids (avec accessoires) (kg)
|66,2
|Poids avec emballage (kg)
|66,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|844 x 637 x 1325
Équipement
- Filtre principal: Filtre surfacique
- Accessoires en standard: oui