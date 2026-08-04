L’IVR-L 100/24-2 Tc Me + Kit est un aspirateur industriel compact et extra robuste en acier inoxydable. Ses roulettes et son câble d’alimentation résistent aux hydrocarbures. Il est d’une grande longévité pour l’utilisation dans des conditions industrielles extrêmes. Il peut être transporté au moyen d’un gerbeur. Doté d’une cuve à déchets de 100 l sur système basculant par rapport au châssis, il est parfait pour aspirer de grandes quantités de liquides et/ou de matières solides de préférence exemptes de poussières, tels que les copeaux. Disponible en option, un panier à copeaux sert à les séparer les solides des liquides. Grâce à son exécution en habillage en inox, l’IVR-L 100/24-2 Tc Me brille par sa polyvalence d’utilisation. Il permet aussi d’aspirer sans difficulté les fluides corrosifs. Le raccord de flexible pivotant à 360° disposé sur la tête d’aspiration se porte garant d’un maximum de flexibilité et d’un travail sans vrillage du flexible. Le niveau de remplissage peut être consulté à tout moment durant l’aspiration au niveau du flexible de vidange. Le vidange peut s’effectuer soit au moyen du flexible de vidange par gravité, soit au moyen de la cuve basculante.