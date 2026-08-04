IVR-L 65/12-1
L'aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 est le plus petit modèle de la gamme IVR-L qui convient notamment à l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans la transformation des métaux.
L'IVR-L 65/12-1 est l'appareil idéal pour l'aspiration de liquides et/ou de copeaux. Il est le plus compact de la gamme d'IVR-L et est idéal pour aspirer et séparer de petites quantités de liquides et de matières solides. Par exemple : réfrigérant, émulsion lubrifiante, eau ou huile contenant des copeaux métalliques. Les copeaux peuvent être collectés dans un panier à copeaux disponible en option. Le liquide aspiré est réinjecté dans le circuit par le biais du flexible de vidange. Sur le flexible de vidange, vous pouvez vérifier aisément le niveau de remplissage à tout moment. Le raccord de flexible pivotant à 360° sur la tête d'apiration permet d'aspirer facilement dans toutes les directions, sans emmêler le flexible d'aspiration. La coupure mécanique intégrée en fonction du niveau de remplissage protège l'aspirateur d'un débordement. La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.
Caractéristiques et avantages
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
- Le flexible sert également à la vidange.
- Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Équipé d'un filtre surfacique compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Équipé d'un moteur et d'une turbine très silencieux
- Appareil très compact et maniable muni d'un moteur et d'une turbine.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Capacité de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance absorbée (kW)
|1,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 40
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,25
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Poids sans accessoire (kg)
|38
|Poids (avec accessoires) (kg)
|38,5
|Poids avec emballage (kg)
|39,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|718 x 526 x 1000
Équipement
- Filtre principal: Filtre surfacique
- Accessoires en standard: non