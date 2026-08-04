L'IVR-L 65/12-1 est l'appareil idéal pour l'aspiration de liquides et/ou de copeaux. Il est le plus compact de la gamme d'IVR-L et est idéal pour aspirer et séparer de petites quantités de liquides et de matières solides. Par exemple : réfrigérant, émulsion lubrifiante, eau ou huile contenant des copeaux métalliques. Les copeaux peuvent être collectés dans un panier à copeaux disponible en option. Le liquide aspiré est réinjecté dans le circuit par le biais du flexible de vidange. Sur le flexible de vidange, vous pouvez vérifier aisément le niveau de remplissage à tout moment. Le raccord de flexible pivotant à 360° sur la tête d'apiration permet d'aspirer facilement dans toutes les directions, sans emmêler le flexible d'aspiration. La coupure mécanique intégrée en fonction du niveau de remplissage protège l'aspirateur d'un débordement. La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.