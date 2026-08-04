IVR-L 65/24-2
L'aspirateur industriel compact IVR-L 65/24-2 et ses accessoires sont parfaits pour l'aspiration et à la séparation des liquides et matières solides telles que les huiles et copeaux.
Bien insonorisé et équipé de 2 moteurs et 2 turbines pour une puissance d'aspiration importante avec un faible niveau sonore, l'aspirateur industriel IVR-L 65/24-2 et ses accessoires sont parfaits pour l'aspiration et la séparation des liquides et des solides comme les huiles, les émulsions réfrigérantes ou les gros copeaux abrasifs. L'IVR-L 65/24-2 est polyvalent et convient tout particulièrement aux utilisations dans l'industrie métallurgique. Son format compact ainsi que son châssis robuste et peu encombrant permettent un transport aisé jusqu'aux différents lieux d'utilisation. L'équipement de série inclut un suceur standard, un flexible PU de 3 mètres, une poignée en DN 50 et un bac à copeaux de 20 litres en acier inoxydable haut de gamme (V2A). La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.
Caractéristiques et avantages
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
- Le flexible sert également à la vidange.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Capacité de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance absorbée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,25
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Poids sans accessoire (kg)
|46
|Poids (avec accessoires) (kg)
|46,5
|Poids avec emballage (kg)
|47,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|718 x 526 x 1251
Équipement
- Filtre principal: Filtre surfacique
- Accessoires en standard: oui
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Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de gros copeaux abrasifs
- Pour les petites quantités de liquides tels que les huiles de coupe ou les émulsions réfrigérantes