Bien insonorisé et équipé de 2 moteurs et 2 turbines pour une puissance d'aspiration importante avec un faible niveau sonore, l'aspirateur industriel IVR-L 65/24-2 et ses accessoires sont parfaits pour l'aspiration et la séparation des liquides et des solides comme les huiles, les émulsions réfrigérantes ou les gros copeaux abrasifs. L'IVR-L 65/24-2 est polyvalent et convient tout particulièrement aux utilisations dans l'industrie métallurgique. Son format compact ainsi que son châssis robuste et peu encombrant permettent un transport aisé jusqu'aux différents lieux d'utilisation. L'équipement de série inclut un suceur standard, un flexible PU de 3 mètres, une poignée en DN 50 et un bac à copeaux de 20 litres en acier inoxydable haut de gamme (V2A). La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.