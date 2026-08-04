IVR-L 65/24-2 Tc
Aspirateur liquides et copeaux IVR-L 65/24-2 Tc très compact en 230 V monophasé. Convient entre autres applications à l'aspiration de quantités moyennes d'huile et de copeaux métalliques.
Un filtre à poches durable et lavable ainsi qu'une solution performante de 2,4 k via deux turbines sont les caractéristiques principales de l'aspirateur liquides et copeaux IVR-L 65/24-2 Tc. Leur combinaison garantit un fonctionnement constant et une puissance d'aspiration élevée sans baisse d'efficacité de filtration. Elle prédestine cet appareil à l'aspiration de quantités moyennes de telles que les copeaux métalliques, les huiles ou les émulsions réfrigérantes. Un bac à copeaux disponible en option garantit une séparation efficace des solides et liquides. Ainsi, les liquides peuvent être évacués séparément en détachant simplement le flexible d'évacuation de la cuve de 65 litres. Le système à cuve basculante par rapport au châssis peut être utilisé pour une vidange sans efforts. Alimenté en 2030 monophasé, d'une conception très robuste et facile d'entretien, cet aspirateur remplit les principaux critères pour les utilisations industrielles en conditions difficiles. Le bloc moteur insonorisé et un silencieux d'échappement garantissent un niveau sonore faible. La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomique
- Système élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique.
- Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique.
- Vidange rapide de la cuve
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
- Le flexible sert également à la vidange.
- Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre surfacique compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Capacité de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance absorbée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,25
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Poids sans accessoire (kg)
|42,6
|Poids (avec accessoires) (kg)
|43,1
|Poids avec emballage (kg)
|43,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|737 x 532 x 1326
Équipement
- Filtre principal: Filtre surfacique
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour les quantités moyennes de gros copeaux abrasifs
- Pour les quantités moyennes de liquides tels que les huiles ou les émulsions réfrigérantes