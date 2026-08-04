Un filtre à poches durable et lavable ainsi qu'une solution performante de 2,4 k via deux turbines sont les caractéristiques principales de l'aspirateur liquides et copeaux IVR-L 65/24-2 Tc. Leur combinaison garantit un fonctionnement constant et une puissance d'aspiration élevée sans baisse d'efficacité de filtration. Elle prédestine cet appareil à l'aspiration de quantités moyennes de telles que les copeaux métalliques, les huiles ou les émulsions réfrigérantes. Un bac à copeaux disponible en option garantit une séparation efficace des solides et liquides. Ainsi, les liquides peuvent être évacués séparément en détachant simplement le flexible d'évacuation de la cuve de 65 litres. Le système à cuve basculante par rapport au châssis peut être utilisé pour une vidange sans efforts. Alimenté en 2030 monophasé, d'une conception très robuste et facile d'entretien, cet aspirateur remplit les principaux critères pour les utilisations industrielles en conditions difficiles. Le bloc moteur insonorisé et un silencieux d'échappement garantissent un niveau sonore faible. La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.