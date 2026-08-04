IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit, équipé du système Longopac® (vidange sans dégagement de poussière) pour les matières solides fines et grossières. Fourni avec des accessoires.
Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit de la gamme Medium est équipé de 2 moteurs, pour une aspiration universelle des matières solides fines et grossières à l'échelle industrielle. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile de classe M se décolmate de manière facile, pratique et fiable grâce au système de nettoyage de filtre Pull and Clean sans avoir à désactiver l'aspirateur. L'appareil s'illustre par son système de sac Longopac® qui permet une élimination des matières aspirées sans dégagement de poussière. Le compartiment du filtre est constitué d'acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué à partir d'acier robuste et dispose de grandes roues permettant un transport facile.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Poussières de classe MAppareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Système de sacs sécurisé Longopac®Travail sans risque pour la santé grâce à un système d'évacuation des déchets limitant le rique d'émission de poussière.
2 moteurs et turbines
- Puissance d'aspiration élevée et robustesse.
Équipé d'un grand filtre en étoile
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|2,3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,5
|Poids sans accessoire (kg)
|47
|Poids avec emballage (kg)
|49,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|680 x 655 x 1435
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Accessoires en standard: oui
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Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de matières solides et de poussières
- Pour le ramassage des poussières inflammables / combustibles