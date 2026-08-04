Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit de la gamme Medium est équipé de 2 moteurs, pour une aspiration universelle des matières solides fines et grossières à l'échelle industrielle. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile de classe M se décolmate de manière facile, pratique et fiable grâce au système de nettoyage de filtre Pull and Clean sans avoir à désactiver l'aspirateur. L'appareil s'illustre par son système de sac Longopac® qui permet une élimination des matières aspirées sans dégagement de poussière. Le compartiment du filtre est constitué d'acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué à partir d'acier robuste et dispose de grandes roues permettant un transport facile.