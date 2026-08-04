IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit

Aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit, équipé du système Longopac® (vidange sans dégagement de poussière) pour les matières solides fines et grossières. Fourni avec des accessoires.

Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit de la gamme Medium est équipé de 2 moteurs, pour une aspiration universelle des matières solides fines et grossières à l'échelle industrielle. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile de classe M se décolmate de manière facile, pratique et fiable grâce au système de nettoyage de filtre Pull and Clean sans avoir à désactiver l'aspirateur. L'appareil s'illustre par son système de sac Longopac® qui permet une élimination des matières aspirées sans dégagement de poussière. Le compartiment du filtre est constitué d'acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué à partir d'acier robuste et dispose de grandes roues permettant un transport facile.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit: ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)
Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit: Poussières de classe M
Poussières de classe M
Appareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit: Système de sacs sécurisé Longopac®
Système de sacs sécurisé Longopac®
Travail sans risque pour la santé grâce à un système d'évacuation des déchets limitant le rique d'émission de poussière.
2 moteurs et turbines
  • Puissance d'aspiration élevée et robustesse.
Équipé d'un grand filtre en étoile
  • Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
  • Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 100 / 360
Dépression (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacité de la cuve (l) 40
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance absorbée (kW) 2,3
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 77
Longueur du câble (m) 10
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,5
Poids sans accessoire (kg) 47
Poids avec emballage (kg) 49,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 680 x 655 x 1435

Équipement

  • Filtre principal: Filtre étoile
  • Accessoires en standard: oui
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit
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Aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp + Kit
Videos
Domaines d'utilisation
  • Pour les petites quantités de matières solides et de poussières
  • Pour le ramassage des poussières inflammables / combustibles
Accessoires