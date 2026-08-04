IVM 60/12-1 M ACD WS
L'aspirateur industriel IVM 60/12-1 M ACD WS aspire de manière sécurisée les poussières fines inflammables présentant un risque d'auto-inflammation et nécessitant un bain d'inertage.
Compact et simple d'utilisation : l'aspirateur industriel IVM 60/12-1 M ACD WS est la solution idéale pour l'aspiration de poussières fines qui présentent un risque d'auto-inflammation comme par exemple les poussières d'aluminium, de titane, de magnésium, les poussières conductrices ou les poussières de métaux ou de plastiques combustibles nécessitant un inertage issues de la fabrication additive (ou impression 3D). Cet appareil, doté d'une turbine haute performance, possède un grand filtre étoile de classe M, facile et rapide à nettoyer sans avoir à éteindre l'aspirateur grâce au système de nettoyage Pull and Clean. Le bac de collecte est également équipé d'un panier filtrant. Toutes les particules aspirées passent obligatoirement par le fluide d'inertage (huile ou eau selon l'application) pour être complètement humidifiées. Le niveau de remplissage du fluide d'inertage est visible à tout moment grâce à indicateur visuel de niveau. L'arrêt automatique de l'aspiration en cas de niveau de fluide d'inertage trop bas prévient les erreurs de manipulation. Le fluide peut être vidangé en cas de besoin par une vanne manuelle située en fond de cuve.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Guidage forcé des particules aspiréesLes matières aspirées sont intégralement humidifiées par le liquide d'inertage.
Surveillance du niveau de liquide dans la cuveContrôle visuel du niveau de liquide d’inertage sans avoir à ouvrir la cuve.
Coupure mécanique de la puissance d'aspiration en cas d'atteinte du niveau de liquide d'inertage minimum
- La perte de puissance d'aspiration alerte l'utilisateur si le niveau de liquide est faible.
Système compact
- Grâce à la cuve entièrement intégrée, le système est extrêmement compact.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|1,1
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|79
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,5
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoire (kg)
|72
|Poids avec emballage (kg)
|72
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Procédés d'usinage et de production de copeaux
- Fabrication additive / Impression 3D