Compact et simple d'utilisation : l'aspirateur industriel IVM 60/12-1 M ACD WS est la solution idéale pour l'aspiration de poussières fines qui présentent un risque d'auto-inflammation comme par exemple les poussières d'aluminium, de titane, de magnésium, les poussières conductrices ou les poussières de métaux ou de plastiques combustibles nécessitant un inertage issues de la fabrication additive (ou impression 3D). Cet appareil, doté d'une turbine haute performance, possède un grand filtre étoile de classe M, facile et rapide à nettoyer sans avoir à éteindre l'aspirateur grâce au système de nettoyage Pull and Clean. Le bac de collecte est également équipé d'un panier filtrant. Toutes les particules aspirées passent obligatoirement par le fluide d'inertage (huile ou eau selon l'application) pour être complètement humidifiées. Le niveau de remplissage du fluide d'inertage est visible à tout moment grâce à indicateur visuel de niveau. L'arrêt automatique de l'aspiration en cas de niveau de fluide d'inertage trop bas prévient les erreurs de manipulation. Le fluide peut être vidangé en cas de besoin par une vanne manuelle située en fond de cuve.