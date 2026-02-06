IVM 60/36 -3
Aspirateur industriel robuste et mobile IVM 60/36-3 équipé de 3 moteurs pour l'élimination de matières solides fines et grossières. Avec filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M.
Durable, robuste, mobile, polyvalent : notre aspirateur industriel IVM 60/36-3 est équipé de 3 moteurs pour une aspiration efficace de matières solides fines et grossières. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé, chacun des 3 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre étoile en PTFE pour les poussières de classe M peut être nettoyé facilement, confortablement et de manière fiable à l'aide du système de décolmatage du filtre Pull and Clean sans désactiver l'aspirateur. Le préséparateur et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile.
Caractéristiques et avantages
Equipé de 3 moteurs turbines
- Trois turbines performantes pour une puissance de nettoyage importante.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3,6
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50 DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|79
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|68
|Poids avec emballage (kg)
|72,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Accessoires en standard: non