Durable, robuste, mobile, polyvalent : notre aspirateur industriel IVM 60/36-3 est équipé de 3 moteurs pour une aspiration efficace de matières solides fines et grossières. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé, chacun des 3 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre étoile en PTFE pour les poussières de classe M peut être nettoyé facilement, confortablement et de manière fiable à l'aide du système de décolmatage du filtre Pull and Clean sans désactiver l'aspirateur. Le préséparateur et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile.