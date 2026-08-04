IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Puissant aspirateur industriel IVR 35/24-2 Sc Me M ACD pour les poussières fines et le nettoyage courant dans les ateliers et les halls de production.
Aspirateur industriel très compact IVR 35/24-2 Sc Me M ACD doté d'une technologie de filtration de classe M pour garantir une aspiration sécurisée des petites quantités de copeaux fins ainsi que de poussières inflammables et nocives (VLEP ≥ 0,1 mg/m³). La conception robuste et le faible encombrement de l'aspirateur garantissent une longue durée de vie dans les conditions difficiles du quotidien industriel. Avec 2 puissants moteurs et un double flux, l'appareil est parfait pour le nettoyage courant dans les ateliers et les sites de production. Un filtre à poches interne renforcé avec une grande surface filtrante (1,4 m²), un décolmatage efficace du filtre et un système de préséparation cyclonique garantit un ramassage sécurisé des poussières fines. La cuve en acier inoxydable est reliée à l'aspirateur grâce à une structure de déplacement pratique et facile à utiliser. L'isolation acoustique offre un faible niveau sonore pour des performances élevées. Grâce à ses roulettes de qualité supérieure et à ses dimensions réduites, l'IVR 35/24-2 Sc Me M ACD s'illustre par une excellente mobilité et une flexibilité d'utilisation maximale.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique. Format très compact avec de très nombreuses possibilités pour emporter des accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieuxPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|35
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,4
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|53
|Poids avec emballage (kg)
|54,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|740 x 580 x 1105
Équipement
- Filtre principal: Filtre à poches
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de poussières inflammables et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)