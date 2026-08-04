L'aspirateur industriel IVR 35/24-2 Sc Me M ACD + Kit est compact et d'une hauteur particulièrement faible. Il est doté d'une filtration de classe M pour garantir une aspiration sécurisée des petites quantités de copeaux fins ainsi que des poussières inflammables et nocives (VLEP ≥ 0,1 mg/m³). Sa conception robuste et encombrement réduit offrent une longue durée de vie même dans les conditions difficiles du quotidien en industrie. Avec 2 puissants moteurs à double flux d'air, cet appareil est parfait pour le nettoyage courant dans les ateliers et les usines de production. Un filtre à poches interne renforcé avec une grande surface filtrante (1,4 m²), un système de décolmatage efficace du filtre et un pré-séparateur cyclonique garantissent un ramassage sécurisé des poussières fines. La cuve en inox est montée sur le châssis de l'aspirateur qui est conçu pour permettre des déplacements faciles et une utilisation simple. L'isolation acoustique offre un faible niveau sonore pour des performances élevées. Grâce à ses roues de qualité supérieure et à ses dimensions réduites, l'IVR 35/24-2 Sc Me M ACD s'illustre par une excellente mobilité et une flexibilité d'utilisation maximale.