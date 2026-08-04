IVR 35/24-2 Sc Me M ACD + Kit
Puissant aspirateur industriel IVR 35/24-2 Sc Me M ACD + Kit pour l'aspiration des poussières fines. Parfait pour le nettoyage courant dans les ateliers et les halls de production.
L'aspirateur industriel IVR 35/24-2 Sc Me M ACD + Kit est compact et d'une hauteur particulièrement faible. Il est doté d'une filtration de classe M pour garantir une aspiration sécurisée des petites quantités de copeaux fins ainsi que des poussières inflammables et nocives (VLEP ≥ 0,1 mg/m³). Sa conception robuste et encombrement réduit offrent une longue durée de vie même dans les conditions difficiles du quotidien en industrie. Avec 2 puissants moteurs à double flux d'air, cet appareil est parfait pour le nettoyage courant dans les ateliers et les usines de production. Un filtre à poches interne renforcé avec une grande surface filtrante (1,4 m²), un système de décolmatage efficace du filtre et un pré-séparateur cyclonique garantissent un ramassage sécurisé des poussières fines. La cuve en inox est montée sur le châssis de l'aspirateur qui est conçu pour permettre des déplacements faciles et une utilisation simple. L'isolation acoustique offre un faible niveau sonore pour des performances élevées. Grâce à ses roues de qualité supérieure et à ses dimensions réduites, l'IVR 35/24-2 Sc Me M ACD s'illustre par une excellente mobilité et une flexibilité d'utilisation maximale.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique. Format très compact avec de très nombreuses possibilités pour emporter des accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieuxPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|35
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,4
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|55,6
|Poids avec emballage (kg)
|58,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|740 x 580 x 1088
Équipement
- Filtre principal: Filtre à poches
- Accessoires en standard: oui
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Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de poussières inflammables et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)