IVR 40/30 Sc M ACD
L'aspirateur industriel IVR 40/30 Sc : idéal pour les poussières fines et inflammables dans les ateliers de fabrication et sur les machines de production.
L'aspirateur industriel IVR 40/30 Sc M ACD destiné à une installation où l'aspirateur est positionné hors de la zone Atex. Il est équipé d'un compresseur à canal latéral très robuste, ce qui en fait l'appareil idéal pour les utilisations en continu dans les sites de production. Le ramassage fiable des poussières fines et même des poussières inflammables est garanti par un filtre à poches interne renforcé (classe de poussière M) doté d'une grande surface filtrante (1,75 m²) et d'un décolmatage du filtre efficace, ainsi que d'un système de préséparation cyclonique. La cuve est conçue pour une manipulation et des déplacements faciles. Grâce au silencieux intégré, le niveau sonore est réduit et sa conception robuste garantit une longue durée de vie, même dans les conditions difficiles du quotidien industriel.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique. Format très compact avec de très nombreuses possibilités pour emporter des accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Un compresseur à canal latéral très robusteAvec 3 kW de puissance absorbée et un démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance absorbée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|62
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|123
|Poids avec emballage (kg)
|123,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|855 x 715 x 1530
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Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de poussières inflammables et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)