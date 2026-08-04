L'aspirateur industriel IVR 40/30 Sc M ACD destiné à une installation où l'aspirateur est positionné hors de la zone Atex. Il est équipé d'un compresseur à canal latéral très robuste, ce qui en fait l'appareil idéal pour les utilisations en continu dans les sites de production. Le ramassage fiable des poussières fines et même des poussières inflammables est garanti par un filtre à poches interne renforcé (classe de poussière M) doté d'une grande surface filtrante (1,75 m²) et d'un décolmatage du filtre efficace, ainsi que d'un système de préséparation cyclonique. La cuve est conçue pour une manipulation et des déplacements faciles. Grâce au silencieux intégré, le niveau sonore est réduit et sa conception robuste garantit une longue durée de vie, même dans les conditions difficiles du quotidien industriel.