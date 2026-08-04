Le dépoussiéreur industriel mobile à courant triphasé ID 130/22 Afc avec une puissance absorbée de 2,2 kW et un système de filtration de la classe de poussière M est conçu pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³). Un nettoyage efficace du filtre durable et compact est réalisé par un mécanisme vibrant électrique. Le dépoussiéreur dispose d'un compresseur radial performant et économe en énergie (IE2), conçu pour un fonctionnement continu en trois-huit avec des débits volumiques importants. Outre son format robuste et facilitant l'entretien, il remplit ainsi les principaux critères pour les utilisations industrielles difficiles. Un châssis permet un vidage simple et ergonomique de la cuve de 170 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Grâce à un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'appareil, le vidage des poussières s'effectue avec un faible dégagement et en toute sécurité.