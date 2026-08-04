ID 130/22 Afc
Dépoussiéreur compact et mobile ID 130/22 Afc avec décolmatage motorisé pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³). À courant triphasé.
Le dépoussiéreur industriel mobile à courant triphasé ID 130/22 Afc avec une puissance absorbée de 2,2 kW et un système de filtration de la classe de poussière M est conçu pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³). Un nettoyage efficace du filtre durable et compact est réalisé par un mécanisme vibrant électrique. Le dépoussiéreur dispose d'un compresseur radial performant et économe en énergie (IE2), conçu pour un fonctionnement continu en trois-huit avec des débits volumiques importants. Outre son format robuste et facilitant l'entretien, il remplit ainsi les principaux critères pour les utilisations industrielles difficiles. Un châssis permet un vidage simple et ergonomique de la cuve de 170 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Grâce à un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'appareil, le vidage des poussières s'effectue avec un faible dégagement et en toute sécurité.
Caractéristiques et avantages
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevéeFiltration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motriceCuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocivesVidange sans poussières grâce au sac à déchets en PE et système de fermeture intégré. Élimination sûre de la poussière dans un sac en PE.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Dépression (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Capacité de la cuve (l)
|170
|Puissance absorbée (kW)
|2,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|9
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 140
|Niveau sonore (dB (A))
|75
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Poids sans accessoire (kg)
|174
|Poids avec emballage (kg)
|174
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)