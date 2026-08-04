Conçu pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³) ainsi que pour une utilisation en atmosphères explosibles de la zone 22, le dépoussiéreur industriel mobile ID 130/22 convainc dans les applications industrielles particulièrement difficiles. Son compresseur radial puissant et économe en énergie (IE2) aux débits volumiques élevés permet également un fonctionnement continu dans un système en trois-huit. Le dépoussiéreur mobile à courant triphasé d'une puissance absorbée de 2,2 kW est équipé d'un système de filtration de la classe de poussière M, d'un dispositif intégré de décolmatage mécanique du filtre ainsi que d'une cuve de 170 litres. Celle-ci favorise un vidage simple et ergonomique grâce à un châssis amovible, sans retrait de la tête motrice. À cet effet, un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur le dépoussiéreur garantit un vidage à faible dégagement de poussière et une élimination sûre des matières aspirées.