ID 130/22 Z22
Dépoussiéreur ID 130/22 Z22 adapté à une utilisation en zone 22. Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³). Triphasé. Mobile. Robuste.
Conçu pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³) ainsi que pour une utilisation en atmosphères explosibles de la zone 22, le dépoussiéreur industriel mobile ID 130/22 convainc dans les applications industrielles particulièrement difficiles. Son compresseur radial puissant et économe en énergie (IE2) aux débits volumiques élevés permet également un fonctionnement continu dans un système en trois-huit. Le dépoussiéreur mobile à courant triphasé d'une puissance absorbée de 2,2 kW est équipé d'un système de filtration de la classe de poussière M, d'un dispositif intégré de décolmatage mécanique du filtre ainsi que d'une cuve de 170 litres. Celle-ci favorise un vidage simple et ergonomique grâce à un châssis amovible, sans retrait de la tête motrice. À cet effet, un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur le dépoussiéreur garantit un vidage à faible dégagement de poussière et une élimination sûre des matières aspirées.
Caractéristiques et avantages
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
- Cuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée
- Filtration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Dépression (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Capacité de la cuve (l)
|170
|Puissance absorbée (kW)
|2,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|9
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 140
|Niveau sonore (dB (A))
|72
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Poids sans accessoire (kg)
|164
|Poids avec emballage (kg)
|168
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Équipement
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)