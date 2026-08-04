ID 130/22 Z22

Dépoussiéreur ID 130/22 Z22 adapté à une utilisation en zone 22. Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³). Triphasé. Mobile. Robuste.

Conçu pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³) ainsi que pour une utilisation en atmosphères explosibles de la zone 22, le dépoussiéreur industriel mobile ID 130/22 convainc dans les applications industrielles particulièrement difficiles. Son compresseur radial puissant et économe en énergie (IE2) aux débits volumiques élevés permet également un fonctionnement continu dans un système en trois-huit. Le dépoussiéreur mobile à courant triphasé d'une puissance absorbée de 2,2 kW est équipé d'un système de filtration de la classe de poussière M, d'un dispositif intégré de décolmatage mécanique du filtre ainsi que d'une cuve de 170 litres. Celle-ci favorise un vidage simple et ergonomique grâce à un châssis amovible, sans retrait de la tête motrice. À cet effet, un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur le dépoussiéreur garantit un vidage à faible dégagement de poussière et une élimination sûre des matières aspirées.

Caractéristiques et avantages
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
  • Cuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée
  • Filtration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 369 / 1329
Dépression (mbar/kPa) 25 / 2,5
Capacité de la cuve (l) 170
Puissance absorbée (kW) 2,2
Type d'aspiration Électrique
Surface filtrante (m²) 9
Diamètre nominal de raccordement DN 140
Niveau sonore (dB (A)) 72
Classe de poussière du filtre principal M
Poids sans accessoire (kg) 164
Poids avec emballage (kg) 168
Dimensions (L × l × H) (mm) 1170 x 790 x 1580

Équipement

  • Accessoires en standard: non
Unité de dépoussiérage ID 130/22 Z22
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Unité de dépoussiérage ID 130/22 Z22
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Domaines d'utilisation
  • Pour les grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
Accessoires